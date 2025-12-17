中俄加劇局勢緊張！報告：台歐互動增5倍 秘密外交轉公開、常態化

編譯曾宜婕／綜合報導

在中國、俄羅斯升高地緣政治局勢之際，台灣與歐洲的往來更加頻繁，且越來越公開與常態化。

歐洲智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）16日公布一份最新報告，全面分析歐洲30個國家與台灣的外交關係。報告指出，自2020年以來，歐洲對台政策已由邊緣轉向戰略核心，雙方往來互動頻繁，從過去的秘密外交逐步轉向「公開化」。

蕭美琴副總統於11月在IPAC布魯塞爾年會發表演說。（圖／翻攝自中華民國外交部官網）

2019至2024年 台歐互動增五倍

報告指出，自2020年以來，台灣和歐洲關係日益緊密，2019到2024年間，歐洲和台灣間的互動次數增加了5倍，從2019年的58次，再到2024年的超過300次，2022年甚至達到369次的高峰。這些互動包含訪問、經濟、學術、文化交流等。雙邊互動從過去的秘密外交轉向「公開化」和「常態化」。

廣告 廣告

《日經亞洲》16日報導指出，許多專家認為，台灣與世界最大經濟體歐盟保持聯繫，能夠讓台灣免於遭受孤立的風險，對於面臨中國威脅的當下至關重要。對歐盟而言，台灣是民主夥伴，在和中國貿易緊張以及俄烏戰爭的情況下可以強化供應鏈。

蕭美琴歐洲議會演講為實例之一

台灣和歐洲外交常態化也體現在上個月，副總統蕭美琴與外交部長林佳龍首次參與布魯塞爾的歐洲議會，並在議會中發表演說。自2024年以來，林佳龍出訪了奧地利、比利時、捷克、法國、義大利、立陶宛、荷蘭和波蘭，報導指出，對於通常因各國顧忌中國而備受排擠的台灣外長而言，如此頻繁的訪問行程實屬罕見。

報導也指出，台灣必須應對歐洲各國瞬息萬變的政治局勢，當地執政黨的更迭，勢必會影響該國政治傾向。

歐各國政黨輪替恐影響與台交流

例如：斯洛伐克與台灣曾於2021年啟動官方年度經濟合作諮詢，但根據《日經亞洲》先前報導，2023年9月國會大選後，親中政黨接掌政權，至今尚未同意舉行下一輪對話。

中歐亞洲研究中心執行長師馬傑 （Matej Simalcik） 認為，為抵禦政權轉換的衝擊，台灣應該要和各國建立長期的關係，不要因目前的政權更迭導致雙方關係轉冷就輕言放棄。此外，師馬傑也建議除了和當地高層往來，台灣應該也要和該國多方面往來，例如在野黨、地方政府、基層官員等。

然而，也有其他專家認為，歐盟與台灣間的往來仍缺少了實質性的安全與經濟合作。

台歐應擴大安全產業合作抗俄中

另一方面，報告也呼籲台灣應將合作領域從半導體產業擴大到其他高科技領域，例如：無人機、人工智慧、數據中心等，將安全相關的產業建立商業關係，模糊商業和安全間二分的界線，有助於打破歐洲在安全合作上的疑慮。

師馬傑指出，多數歐洲國家與台灣交往的意願正不斷增加。面對俄羅斯侵略、中國威脅、美國外交政策等的動盪局勢，歐洲與台灣都在進行調整，他補充道：「更緊密的聯繫能幫助雙方強化經濟韌性，提升防禦能力，對抗來自中國、俄羅斯以及他國的惡意干預與資訊操弄。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

豪雨狂炸印尼逾千死！泥水淹至胸難復原 牛屍橫躺、屋垮橋斷

戴AR眼鏡才看得到的新郎！32歲櫻花妹披婚紗嫁AI伴侶「克勞斯」

印空汙破紀錄 新德里如「毒氣室」！霧霾釀死亡車禍、航班被迫取消

新聞幕後／曾在雨中傳教的熱血少年 怎與其父成了澳洲邦迪海灘冷血殺手

