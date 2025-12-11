中俄同步強壓東北亞 陳冠廷：亞太出現「聯動效應」台日韓需加速情報互換

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 近期中國與俄羅斯在日本海、東海及朝鮮半島周邊密集展開軍事動作，包含軍機挑釁、海上編隊訓練以及對鄰近空海域施壓，引發周邊國家高度警戒。民進黨立法委員陳冠廷今（11）日指出，這些行動並非單一事件，而是中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，可能導致區域安全出現「聯動效應」。他提醒，今日在日本海受到的壓力，明天可能就在台灣周邊形成回聲。

陳冠廷表示，台海、東海、日本海與朝鮮半島局勢早已緊密連動，任何局部升高，都可能引發整體戰略震盪。在這樣的局勢下，台灣與美日韓之間共享的並非同盟義務，而是維護區域穩定的共同利益。他強調，中俄同步增加軍事操作，使台灣除了強化自身防衛之外，更需與日韓進行更緊密的安全對話。

廣告 廣告

他指出，最關鍵的合作面向在於台灣、日本及韓國之間的情報互換與海空域狀況認知（situational awareness）。面對快速變動的威脅環境，三方的資訊共享腳步必須加快、節奏必須一致，不能落後於威脅變化的速度。

陳冠廷強調，當前亞太面臨的安全挑戰已跨區域、跨領域，單一國家不可能憑自身力量掌握所有動態。台日韓之間若能建立更即時、更順暢的資訊共享架構，將是防止誤判、降低風險的重要基礎。

他呼籲行政部門持續強化跨部會協調，在情勢快速變化時保持精準判斷，以確保台灣國家安全與整體區域的穩定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AIT突丟2則重量級消息！許美華：國際盟友愈來愈不演了！台灣人撐住！

陳玉珍提「助理費除罪化」根本超譯！他精闢翻譯：立委千萬年薪法案