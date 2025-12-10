中俄在日本周圍空中巡邏 共軍稱共同應對安全挑戰

（中央社台北10日電）東京與北京關係日益緊張之際，俄羅斯9日出動可搭載核武器的轟炸機與中國轟炸機在日本周圍進行聯合巡邏，日本則緊急出動戰機監控。中國國防部今日宣稱，此次聯合巡邏展示雙方「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力。

日本防衛省9日晚間指出，兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟6（H-6）轟炸機會合，並在太平洋進行「長距離聯合飛行」。

日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群平台X發文表示，俄中聯合行動「顯然是針對我國展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」。小泉進一步表示，日本戰機已「嚴格執行防空識別措施」。

中國國防部官網10日下午以國防部新聞發言人張曉剛名義，就中俄聯合空中戰略巡航發布答記者問新聞稿。

有記者提問：日前，中俄兩軍舉行了聯合空中戰略巡航，日方對此表示擔憂並認為是對其國家安全的威脅。發言人有何評論？

張曉剛宣稱，9日，中俄兩國空軍赴東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。「此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計劃內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。」

日本首相高市早苗11月7日在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，要求日方收回相關言論。北京近期加強對日本周邊的軍事行動，包括中國戰機在6日的演訓中以雷達照射日本軍機，雙方對此各執一詞，引發新一輪外交對峙。

此外，中國國防部6日晚間才宣布，中俄兩軍12月上旬在俄羅斯境內舉行第3次反飛彈聯合演習，宣稱「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

上一次中俄反飛彈聯合演習是在2017年，當時背景為美國在韓國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），引起中方強烈反彈。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1141210