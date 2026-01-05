中俄在美間諜被蒙蔽 委國情報員變節、中外交部沒料到川普動手還派特使團到委內瑞拉

美國大軍在委內瑞拉外海都幾個月了，顯然是中國、俄國的情報系統都失靈，使得馬杜洛不相信，川普會直接派人入境抓他。（圖片來源／ 美國軍方）

英國《BBC》報導，美國總統川普之所以成功的深入委內瑞拉境內逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），乃因一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，事前做了萬全的準備。

就跟到巴基斯坦逮捕911事件主謀賓拉登一樣，美軍特種部隊也搭建了1比1的馬杜洛行宮的模型，不斷的練習入侵逮人過程，並設想各種可能，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。

美國情報小隊醞釀已久，中國外交部狀況外還去拜訪

然而，早在2025 年 8 月，美軍開始在加勒比海域（委內瑞拉外海）集結重兵，當時登陸艦 「硫磺島號」（USS Iwo Jima, LHD-7） 正是在此時被派往該海域，進行演習與武力示威。11 月至 12 月： 美國海軍開始實施封鎖，攔截並扣押委內瑞拉的油輪，局勢迅速升溫。

美軍都圍在外海幾個月，中國的外交部特使團卻還在1月2日到委內瑞拉和總統馬杜洛見面，幾個小時後，馬杜洛被美國特種部隊從他的臥房裡架走。

消息人士稱，馬杜洛長期仰賴中國、俄國的支援，包括俄國以退役的特種部隊傭兵為名，在馬杜洛身旁負責安全事務。

馬杜洛在俄國幫助下，曾破獲美國情報小隊

之前俄情報系統最大戰功，就是在2020年破獲了一群由退役美軍與委內瑞拉流亡士兵組成的武裝小隊，試圖從哥倫比亞搭乘快艇潛入委內瑞拉海岸，目標似乎是推翻馬杜洛政權並將其抓捕至美國的行動，逮捕美國人，在這 13 人中，包含兩名前美國陸軍特種部隊（綠扁帽）成員：艾倫·貝里（Airan Berry） 和 路克·丹曼（Luke Denman），馬杜洛為此還在電視上公開講話，公開美國人的照片。

馬杜洛特別譴責遭逮捕的兩名美國傭兵說「他們以為自己在演藍波，他們以為自己在當英雄。」

在 2024 年 9 月，馬杜洛政府又宣布逮捕了 6 名外國人，其中包括 3 名美國人（包含一名現役美軍海軍陸戰隊員），指控他們參與了中情局（CIA）策劃的暗殺馬杜洛計畫（從這次行動證明，美國要逮捕他不是暗殺他，而且逮捕他不可能只靠6個人就能完成任務）。

中俄在美情報系統失準，馬杜洛在一開始就已經輸了

這一回，美國大軍在委內瑞拉外海都幾個月了，顯然是中國、俄國的情報系統都失靈，馬杜洛也不相信，川普會直接派人入境抓他，因為他仍相信，或者說他的安全團隊、最高安全顧問都相信，既然成功擊敗過美國的間諜行動，這次又何嘗不行？

可靠消息來源稱，但這次，中、俄兩國在美國的間諜情報失準，被轉移注意力，美國政府祭出高額賞金，5000萬美元，使得原本在委內瑞拉的情治系統中，有人叛變了，使得馬杜洛團隊，完全沒有預料美軍會有所行動。

不過，在美國政府眼中，馬杜洛並不像賓拉登那樣的危險，他不會拿著AK-47反擊，並沒有擊殺他的打算，更何況，以他63歲的年齡和超過90公斤的體重，不擅逃跑，只要把他身邊的保鏢壓制，任務大致就能成功，逮捕行動，只是整個計畫的一環，初始成功的欺敵，中、俄在美間諜失誤，美軍成功地深入境內，才導致後來中國外交部的出糗，馬杜洛在一開始，就已經輸了。

