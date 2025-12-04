中俄就涉日問題達戰略對表 分析：北京轉向多邊施壓

（中央社台北4日電）中日關係惡化之際，北京外交動作頻頻，中國外交部長王毅近日公開尋求法國支持中方立場，並與俄羅斯在涉日問題上達成「戰略對表」。分析稱，這顯示中國的反制正從單方面轉向多邊聯合施壓，同時反制進一步升級的可能性顯著增大。

中國外交部官網公布，王毅3日在北京會見隨同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）到訪的法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，面對當前錯綜複雜的全球性挑戰，中法有必要加強溝通與合作，承擔起作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任。

廣告 廣告

據公布，「王毅介紹了日本現職領導人涉台錯誤言論的本質和嚴重危害，闡述了中方原則立場」，希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。

中國外交部官網引述巴霍說，「法方堅定奉行一個中國政策」。

此前一天，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）邀請，出席在莫斯科舉行的中俄第20輪戰略安全磋商。中國外交部官網披露，「雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識」、「一致認為要堅定抵制任何為殖民侵略歷史翻案的錯誤言行，堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀，承擔起中俄作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任」。

俄羅斯衛星通訊社中文網引述紹伊古的表態稱，「軍國主義九頭蛇再次抬頭。但俄羅斯和中國在斬斷其頭顱方面已積累了足夠經驗」，並強調「考慮到一些歐洲國家和日本出現了為過去失敗復仇的慾望，這一經驗尤為重要」。

香港明報今天報導，「戰略對表」一詞在官方通報中罕見，上海復旦大學國際政治系教授沈逸指出，這一術語主要用於描述國家間（特別是中國與俄羅斯等戰略夥伴之間）針對重大戰略性問題進行高層級溝通、協調立場和統一行動節奏的過程，「其核心在於確保雙方在複雜多變的國際環境中保持戰略同步，共同應對挑戰」。

另據新加坡聯合早報引述中國專家邵永靈分析，「戰略對表」的表述應是首次出現在中國外交部的新聞稿中，顯示中國的反制正從單方面轉向多邊聯合施壓，中國對日反制進一步升級的可能性顯著增大。

邵永靈表示，「日本的某些問題已成為中俄共同關切」，不排除中俄會採取更進一步的外交行動或強化軍事合作。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番表態引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施；日本政府則拒絕收回有關言論，兩國關係惡化。

與此同時，針對中日爭端，中國常駐聯合國代表傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141204