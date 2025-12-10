中俄戰機繞日施壓 美不邀台軍演防衝突1／中俄軍演威脅日韓！ 闖日本海域、韓防空識別區

中俄軍演威脅日韓。（AFP）

印太安全威脅持續加大!昨天(9日)中國和俄羅斯，一共有15架戰機，在日本周邊展開聯合巡航演練、幾乎要包夾日本，甚至還闖入南韓的防空識別區。而前一天，北京也公布錄音檔，聲稱日本在6日當天，明明就有接獲共軍演練行程的通報，還說對日本自衛隊飛行員照射雷達、就像是照手電筒，是各國正常的做法，指控日本自導自演。對此，日本防衛大臣小泉進次郎則反擊，說共軍並未說明，他們進行何種演練和範圍。

戰機劃破寧靜的印太平洋上空，中國、俄羅斯 9 日悄悄展開聯合巡航演練，竟跨越雷池。不只闖進南韓防空識別區，對日本更是侵門踏戶。

日本防衛大臣小泉進次郎10 日午夜在個人社群發文，痛批兩架可搭載核武的俄羅斯Tu-95 轟炸機，和兩架中國轟-6 戰機出現在日本四國沿海海域。而幾天前共軍才用雷達照射自衛隊戰機，北京還沒鬧夠。

中國解放軍艦隊成員（12/6）：「中國海軍101艦，我編隊將按計畫組織艦載機飛行。」日本自衛隊成員：「中國海軍101艦，這裡是日本116艦，我收到你的消息了」中國官媒《玉淵譚天》公布當天共軍錄音檔，強調已通知日本演練行程，指控是日本自導自演。

日本防衛大臣小泉進次郎：「然而自衛隊並未接收到關於兩艘航母的艦載機，將進行訓練的規模，還有空域範圍的具體資訊。」

日本《共同社》指出，當天共軍第二次照射雷達時，距離恐怕在100公里以上，超出 F-15 戰機偵測範圍，如同被獵人用槍鎖定，就差扣下板機。

中國外交部發言人郭嘉昆（12/7）：「艦載機在飛行訓練時開啓搜索雷達，是各國通常做法。」甚至有央視軍事專家辯稱，照射雷達就像開手電筒。

美國國務院也對共軍表示譴責，更強調美國對盟友日本的承諾不可動搖。前美國國務院亞太助卿康達：「因為日本首相對台灣的相關言論，顯示他們（中國）對新任首相的威嚇，希望能在她任期的初期改變她，並試圖離間華府和東京的關係。」

《產經新聞》也分析，中國對日本動作頻頻，企圖透過外交戰逼國際默許他們在印太挑釁行為的正當性。

