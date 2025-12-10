中俄戰機聯飛包夾日本！航跡圖曝光 疑對「台灣有事」施壓

國際中心／彭淇昀報導

中日緊張局勢加劇，日本防衛省統合幕僚監部指出，中國與俄羅斯的轟炸機9日在日本周邊大規模活動，其中包括兩國的轟炸機編隊共同飛行。由於中國航母「遼寧號」同時現蹤日本附近海域，日方注意到這是首次出現中俄戰略轟炸機與中國航母在相近時間範圍內同時動作的情況，時機敏感。因此，日方研判，此舉恐是中俄在對日本施壓。

中俄轟炸機繞日本聯合飛行，航跡圖曝光。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

根據《路透社》、綜合日本多家媒體報導指出，日本防衛省9日指出，當天早上至下午，自衛隊偵測到2架俄羅斯Tu-95自日本海方向南下，進入東海後與2架中國H-6會合，隨後沿東海至四國外海一帶的太平洋空域，完成長距離的聯合飛行任務。

廣告 廣告

在機隊穿越沖繩本島至宮古島之間空域時，日方又發現4架中國J-16加入行動，使整體編隊規模擴大，凸顯中俄之間在空中行動上的高度配合。

9日日本自衛隊偵測到2架俄羅斯Tu-95自日本海方向南下，進入東海後與2架中國H-6會合，隨後又發現4架中國J-16加入行動。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

此外，日本海上空也被觀測到俄羅斯出動A-50預警機及Su-30戰鬥機等機種。為因應多國軍機同時逼近，日本航空自衛隊南西航空方面隊等部隊已緊急派遣戰機升空監控。

上月日本首相高市早苗在國會提及「台灣有事」，而近期中國多次表達強烈不滿。3天前，日本防衛省也揭露，自衛隊戰機在沖繩東南方公海上空遭中國海軍「遼寧號」艦載機2度以雷達鎖定，引發東京抗議。日方研判，本次中俄聯合行動很可能延續對日施壓的走向，藉軍事活動強化威懾意味。

中國H-6轟炸機。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

根據防衛省資料，這已是自去年11月以來第9次偵測到中俄在日本周邊空域進行聯合飛行。自2019年起，2國軍機便陸續在此區域展開類似巡航，外界普遍視為中俄軍事合作深化的象徵。

更多三立新聞網報導

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

「台灣有事」會波及日本？美國防部示警：1情況中共恐動用核武

婆家祖傳規矩！住上億豪宅「全家人尿完才沖水」 媳婦崩潰：原始人生活

日本青森7.5強震！奈良美智發聲：我在台灣為大家祈福

