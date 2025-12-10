中俄戰機鬧完韓國，首次亂入日本四國附近空域！中共再射衛星飛越台灣。圖／日本防衛省X

中國、俄羅斯繼昨（9日）共有9架軍機，進入韓國東部、南部海域上空的防空識別區（KADIZ），今（10日）日本防衛省統合幕僚監部指出，中俄的轟炸機9日也在日本周邊空域進行聯合飛行，並且是首次出現在日本四國外海上空。此外，9日深夜中共又從四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭飛越台灣上空。

中俄連番轟炸機、戰機上陣 逼近日本

日本防衛省指出，從9日上午至下午，確認有2架俄羅斯轟炸機自日本海進入東海，並在東海與2架中國轟炸機會合，隨後這些飛機從東海一路延伸到四國外海的太平洋上空，進行長距離聯合飛行。而後這些轟炸機在沖繩本島與宮古島之間來回飛行時，也確認到有4架中國戰鬥機加入了編隊。航空自衛隊西南航空方面隊等部隊偵測到中俄戰機動靜後，讓戰鬥機緊急升空應對，日方表示，中俄轟炸機並無侵犯日本領空。

廣告

防衛省指出，本次中、俄轟炸機聯合飛行，首度延伸至四國、太平洋空域，且時值中國航母編隊於太平洋活動期間，企圖對日展現「強烈威嚇」。日方研判，此舉可能與中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」有關，後續日本政府將循外交管道，向中、俄兩國表達「嚴正關切」，並加強軍事警戒與監控。

中共再度發射衛星 飛越台灣上空

除此之外，我國國防部今日表示，昨晚23時08分，中國自四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭，飛越台灣中部上空，朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對台灣地區「無危害」，國軍嚴密警戒相關動態。

中俄9軍機進入韓國防空識別區

昨日韓國聯合參謀本部表示，上午10時許，7架俄羅斯軍機和2架中國軍機，先後進入韓國東部和南部防空識別區隨後離開，並未進入韓國領空，據悉中俄軍機在韓國防識區停留約1小時。韓國軍方表示，韓軍在中俄軍機進入防識區之前，已探測到相關動向，並出動空軍戰機緊急升空，採取戰術措施，以防突發情況。



