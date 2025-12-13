中俄戰略巡航不演了？栗正傑看轟炸機路線「日本嚇壞」

在東京與北京關係持續緊張之際，中俄軍事動態再度引發日本高度警戒。俄羅斯9日出動可搭載核武器的Tu-95戰略轟炸機，與中國大陸轟-6（H-6）轟炸機在日本周邊空域實施聯合巡邏，日本防衛省緊急派遣戰機升空監控。對此，退役少將栗正傑12日就表示，此次中俄「同時」出動轟炸機，巡航路線呈現出對日本形成包圍的態勢，對日本而言無疑造成極大心理壓力，引發討論。

日本防衛省9日晚間指出，當天兩架可搭載核彈頭的俄羅斯Tu-95轟炸機自日本海飛往東海，並與兩架中國大陸轟-6轟炸機會合，隨後在太平洋上空進行長距離聯合飛行。相關動態被視為近年中俄對日本周邊空域最具示威意味的一次行動。對此，中國大陸國防部表示，此次行動旨在展現中俄「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力。

廣告 廣告

栗正傑12日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，中俄空軍過去雖曾進行戰略巡航，也多以轟炸機為主，但「從來沒有這麼貼近日本」。他表示，這次行動顯示中俄在空軍層面的協調已相當成熟，不僅共享基地與資源，分工與配合也極為縝密，與以往主要針對美國的戰略巡航明顯不同。

栗正傑指出，此次中俄「同時」出動轟炸機，巡航路線呈現出對日本形成包圍的態勢，對日本而言無疑造成極大心理壓力。他直言，日本之所以「對號入座」，與日本政壇相關強硬言論脫不了關係，導致日本社會長期處於高度緊張狀態。

栗正傑進一步警告，中俄已明確傳達「認清常態」的訊息，若相關言論未有所調整，未來不排除演變為中俄在日本周邊的常態性聯合演訓。他反問，日本是否要在長期杯弓蛇影的氛圍下過日子，還是應正視情勢、修正錯誤言論，才能讓國民回歸正常生活，這才是對日本社會最負責任的作法。

【看原文連結】