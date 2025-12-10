中俄戰略空巡東海西太，遼寧艦隊半繞日本！日方指艦戰機「雷達照射」屬危險行為，中方斥遏止「軍國主義」復辟

中國航母遼寧艦6日在西太平洋演練引發中日爭端之際，中國國防部通報，中俄兩軍9日在東海、西太平洋空域進行聯合戰略巡航。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布影片稱，當天中俄派出多種機型，其中包含轟-6K赴東海空域執行任務。日本防衛省表示，這是明確策劃對日本的示威行動。

中俄聯巡同步遼寧艦動作 東亞空域緊張急升溫

國防部9日通報：「根據中俄兩軍年度合作計劃，12月9日，雙方在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航」。央視軍事頻道播放的短片顯示，解放軍出動轟-6K遠程轟炸機、殲-16戰機等軍機半繞日本飛行，與俄軍機組隊巡航。

韓聯社引述該國軍方報導，7架俄軍機和2架中國軍機昨上午一度進入韓國東部和南部海域的「防空識別區」，中俄軍機在日本對馬島上空會合後離開。

中俄航跡與遼寧艦同步 日方升空應對、警戒進入高強度

中俄兩軍自2019年開始組織空中戰略巡航，昨日巡航路線與正在演習的中國遼寧艦航母艦隊航迹一樣。據日本防衛省，中方出動10架軍機（2架轟6、8架殲16），俄方出動5架軍機（2架圖95、2架蘇30、1架預警機），半繞飛日本。

目前，遼寧艦航母艦隊4艘軍艦，正掉頭向南太平洋航進。央視「玉淵譚天」報導，遼寧艦6日下午兩次向日本自衛隊照月號驅逐艦通報艦載機訓練計劃，日方通過無線電確認收到。報道稱，日方擅闖中方演訓區域，日本戰機與中國戰機距離最近時不足50公里，中國戰機同樣感知到日本戰機的機載雷達信號，批評日方炒作雷達照射是「自導自演的拙劣把戲」。

中俄兩軍9日在東海、西太平洋空域進行聯合戰略巡航。中俄派出多種機型，其中包含轟-6K赴東海空域執行任務。（取自微博）

共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部9日發布消息稱，當天上午至下午，2架解放軍轟-6戰機和2架俄羅斯TU-95轟炸機在東海至日本四國附近的太平洋之間實施了長途飛行。航空自衛隊戰機緊急升空應對。

雷達照射爭議擴大 中日官方說法再度出現對立

日本官方長官木原稔昨表示，中國航母艦載戰機6日斷斷續續地用雷達照射日本戰機，是「已經超出飛行安全所需的危險行為」。防衛大臣小泉進次郎仍表示事前不清楚遼寧艦訓練計劃。日媒稱，日方曾試圖通過中日防務部門直通電話熱線聯繫中方，但中方未有接聽。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應，艦載機訓練時開啓搜索雷達是各國通常做法，反問日本戰機是否刻意滋擾中方正常活動、製造緊張事態。

針對俄羅斯等周邊國家近期發聲反對日本首相高市早苗涉台錯誤言論，郭嘉昆說，各國有責任也有義務阻擊任何復辟軍國主義和法西斯的圖謀。



