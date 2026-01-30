中俄持續掃貨、Tether入場！專家：黃金漲非短期投機

[Newtalk新聞] 美國總統川普在社群平台發文警告，伊朗儘快回到談判桌達成沒有核武器的協議，否則將 面臨更嚴重的攻擊，同時美國有線電視新聞網(CNN)報導指出，川普正考慮對伊朗發動新的重大攻擊，美伊兩國對峙局勢持續緊張，金價開盤後再度強勢上漲突破5,500美元並，加速上行至5,594.82美元之歷史新高，但高檔獲利了結賣壓湧現，迫使金價拉回至5,550美元下方波動。截至今天(30日)下午1點半，黃金交易價來到5209（盎司／美元）。

OCM Gold Fund投資組合經理Greg Orrell受訪時表示，金價在2025年以每月都在上漲的歷史罕見走勢進入2026年，反映出需求及市場結構改變，非短期投機驅動。Greg Orrell表示，除了中國與俄羅斯持續購買，新買家如穩定幣發行商Tether加入也改變市場動態，但過往最強勁的黃金牛市往往伴隨股市整體回檔，而目前仍未真正發生，若西方資本重新配置至貴金屬，需求可能會顯著增加。Orrell同時認為美國債務總額與金價相關性高達93%，在債務提高的同時，也使金價地位得到良好支撐。

台銀表示，由於格陵蘭主權風波，丹麥稱與美會談極具建設性，使金價賣壓進一步出籠，一度下探至 5,475美元附近，吸引逢低承接買盤進場，金價自低點回升至5,510美元上方整理，隨後美國公布上週初領失業救濟金人數20.9萬人(市場預期20.5萬人)，數據表現偏弱一度帶動金價出現反彈，但在聯準會主席鮑爾表示就業趨穩之論調影響下，市場對降息預期仍偏保守，追價力道不足，金價在5,539美元附近受阻回，落並湧現大量獲利了結賣盤，拖累金價一路拉回至 5,109.62美元，吸引低接買盤進場承接，後反彈至5,390美元附近波動，最 後報價5,394.88美元。

香港政府統計處資料顯示，去年12月中國經香港淨進口黃金量較前月下降24%至12.205公噸，進口黃金總量則由30.220公噸下降至28.014公噸。獨立分析師Ross Norman認為價格上漲可能對需求產生影響，但焦點仍在於1月份的數據，這將有助於了解中國春節前的庫存水平。

資料來源： Kitco News、台銀金市日報

