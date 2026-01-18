中俄搶占全球核電主導地位 承建9成2025年新動工核反應爐

日經亞洲今天(18日)報導，中國與俄羅斯正在全球核電市場建立主導地位，去年動工的核電廠中，有九成由兩國包辦。

報導指出，北京與莫斯科在國家主導下推動核電建設，並藉由發電設施開發與對新興國家的核電技術出口，擴大其影響力。

根據世界核能協會(World Nuclear Association)與國際原子能總署(International Atomic Energy Agency)資料，去年全球共有9座大型核電廠動工，其中7座位於中國、1座在俄羅斯，另1座在南韓。

過去十年，中國和俄羅斯主導了核電產業。自2016年以來，全球共有63座核電廠動工，其中超過90%皆由中國和俄羅斯興建；在這段期間，非兩國承建的核電廠在全球僅5座，位於南韓和英國。

中國生態環境部表示，中國國內目前正在興建27座反應爐。一個具官方背景的產業協會預估，中國核電裝置容量將於2030年達到110百萬瓩(110 gigawatts，GW)，超越美國，成為全球最大的核電生產國。

去年4月，中國政府批准在5個地點建造10座反應爐。預計到2040年，核電將佔能源結構的10%，在2024年，此一佔比不到5%。

中國媒體報導，目前全國約有60座核電廠投入運轉(含檢修中機組)，總發電容量約64GW，規模約與全球第二大核電生產國法國相當。福建漳州核電廠1號機組已於去年1月商轉，2號機組則於本月投入運轉。

日經報導指出，截至2025年前後投入運轉的多數反應爐，採用的是中國宣稱自主研發的「華龍一號」(Hualong One)技術，其中6座位於中國、2座在巴基斯坦。

中國也同步發展投資門檻較低的小型反應爐。中國核工業集團(China National Nuclear Corporation)正在海南省建造的小型模組化反應爐(SMR)「玲瓏一號」(Linglong One)，發電容量為125百萬瓦(megawatts，MW)，預計今年將投入運轉。

另一方面，俄羅斯則著力於對新興國家的技術出口。過去10年，海外已有19座俄國承建的核電廠動工，俄羅斯國營核子企業(Rosatom)正在土耳其、孟加拉與埃及等國興建相關設施。

不過，受經濟制裁影響，俄羅斯海外核電建設的進度出現延宕。土耳其一座正在興建的核電廠因財務困難，商轉時程已大幅落後原訂的2023年。(編輯：沈鎮江)