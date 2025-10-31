中俄朝頭殼抱著燒 韓國若造核潛艦日本也會跟進

一旦韓國取得核子潛艇，日本也會跟進以守護第一島鏈 圖：取自維基百科 by Suid-Afrikaanse CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）30日同意讓韓國建造核動力潛艦。《日本經濟新聞》報導，如果韓國最終擁有核潛艇，可能會顯著改變東亞的安全格局。早已持續爭辯是否擁有核潛艦的日本也將受到影響。

報導指出，中國和俄羅斯都擁有核潛艇。據信，中國在東海、南海和西太平洋地區部署核潛艇。俄羅斯的戰略核潛艇則在鄂霍次克海活動。

日本和韓國目前僅擁有常規柴電潛艦。為了對抗中國和俄羅斯，兩國一直依賴美國的核子潛艇能力。雖然美國潛艇的實際行動情況不明，但據信它們在整個太平洋地區都有活動。這些潛艇為日本和韓國提供了對抗中國和俄羅斯的威懾力量。

報導指出，核潛艇雖然能夠長時間遠距離潛航，但建造成本比柴電潛艦高出好幾個零。環繞韓國的黃海、東海和日本海水域狹窄，即使在韓國國內，對於是否有必要使用核潛艇來保衛週邊海域也存在分歧。

如果韓國的核潛艇投入使用，它們很可能會像美國、中國和俄羅斯那樣部署在廣闊的太平洋，並可能與盟友美國進行聯合行動。在太平洋國家中，澳大利亞正與美國和英國合作，計劃部署其首艘核潛艇。

這些發展也會對日本的國防戰略產生影響。可能會出現這樣一種局面：美國將太平洋地區的防禦任務交給盟友，而美軍本身則將重心轉移到保衛其本土週邊海域。

如果韓國擁有核潛艇，日本也可能被迫擁有核潛艇，以建立獨立的防禦能力。

高市早苗內閣對擁有核潛艇持正面態度。在20日簽署的聯合執政協議中，自民黨和維新會明確表示，將推動利用「下一代動力」發展潛艦。防衛大臣小泉進次郎也在記者會上表示：「我們將考慮所有選項，不會排除任何可能性。」

首先，日本需要防禦的海域比韓國更大。防衛省一直在推動一項計劃，為常規潛艇配備遠程飛彈，旨在確保能夠打擊中國的中程飛彈發射陣地。有些人認為，應該使用核潛艇來實現這一目標。

來自中國、俄羅斯和朝鮮的強烈反對不可避免。如果「擁有核子潛艇的骨牌效應」蔓延至整個東亞，中國、俄羅斯和北韓必然會提升自身的軍事能力以應對這一局面。這可能會徹底改變日本安全戰略的根本前提。

