中俄核轟炸機朝東京飛嚴重了 退役少將揭：日本全境都在攻擊範圍內

中俄戰略轟炸機9日進行聯合巡航，雙方首次採取朝向東京方向的異常飛行路徑，其中大陸派出的是可搭載巡弋飛彈的轟-6K轟炸機。對此，退役陸軍少將栗正傑指出，這次中俄出動的轟-6K、Tu-95轟炸機，都是戰略攻勢武器，它們進行可能是演練對日本本土發動攻勢，其中，轟-6K作戰半徑達3500公里，可攜帶射程2000公里的長劍-20飛彈，這使得日本全境都在攻擊範圍內。

據《讀賣新聞》報導，日本政府相關人士證實，大陸9日出動的轟炸機是轟-6衍生型轟-6K，該機特點是可發射長劍-20空對地巡弋飛彈，此型飛彈可裝載核彈頭，射程超過1500公里。報導指出，9日當天，2架轟-6K與2架俄軍Tu-95戰略轟炸機及護航戰機編隊，穿越沖繩本島和宮古島之間後，轉向東北方向飛行，它們沿著日本列島一直抵達四國附近海域後才折返，其航線延伸點不僅涵蓋東京，還包括日本海上自衛隊橫須賀基地和美國海軍橫須賀基地。

栗正傑今（14）日在政論節目《中天辣晚報》表示，轟-6K與Tu-95都是戰略攻勢武器，這次中俄轟炸機所進行的，可能是演練對日本本土發動攻勢。他介紹，首先，Tu-95配備有4具同軸反轉螺旋槳發動機、飛行噪音大，該型機可以攜帶威力強大的傳統炸彈，亦可以攜帶巡弋飛彈。

轟-6K部分，栗正傑接著說，該機可攜帶射程達2000公里的長劍-20巡弋飛彈，若共軍在距離日本本土400公里處發射該飛彈，這對日本的威脅非常大。此外，轟-6K的作戰半徑達3500公里，若再加上前述提到的長劍-20飛彈，等於日本全境都在攻擊範圍內。

