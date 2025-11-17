中俄棄權 安理會表決通過在加薩部署國際部隊

聯合國安理會17日表決通過一項由美國起草的決議案，將支持美國總統川普(Donald Trump)的加薩和平計畫，包括部署國際部隊和未來的巴勒斯坦建國之路。

這項決議案在俄羅斯與中國棄權下，獲得13票贊成、沒有反對票。華盛頓在投票通過後宣布，這是「具歷史性與建設性」的表決。

美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)表示，這項決議案代表了另一個重要舉措，將能讓加薩走向繁榮、並讓以色列能夠安全生活。

這項經過意義重大的談判、進行過多次修改的決議案，「贊同」了川普的計畫。川普主導的計畫促成了以色列與哈瑪斯10月10日宣布在飽受戰火蹂躪的加薩實現脆弱的停火。

這項和平計畫授權組建一支臨時性國際維和部隊(International Stabilization Force,ISF)，並和以色列、埃及、以及經過新訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全及實現加薩走廊(Gaza Strip)非軍事化。

此外，它也授權成立一個和平理事會(Board of Peace)，作為加薩的過渡管理機構，而川普理論上將擔任主席，任期直到2027年底。

這項決議案也提到未來巴勒斯坦建國的可能性。

這項草案中說，一旦巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)執行了所要求的改革，而且加薩重建工程也已展開，「達成巴勒斯坦自決與建國的可行途徑條件或許終將具備」。

但以色列已明確拒絕這種可能性。

具有否決權的俄羅斯則提出一份競爭版本的草案，認為美國方案對於支持巴勒斯坦建國不夠積極。根據法新社取得莫斯科的草案內容，要求安理會表達對「兩國方案」願景的堅定承諾。

美國大使瓦爾茲在表決前指出，「延宕將造成生命損失」。

美方也公開取得部分阿拉伯及穆斯林居多數國家的支持，並發表有卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦與土耳其等國連署支持決議草案的共同聲明。(編輯:王志心)