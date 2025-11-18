中俄沒添亂！聯合國安理會通過「加薩重建計畫」 哈瑪斯：絕不屈服

即時中心／林耿郁報導

加薩和平露出長久曙光！聯合國安全理事會，稍早表決通過川普提出的「加薩20點和平計畫」，將成立一支「國際穩定部隊（International Stabilisation Force, ISF）」，進駐加薩走廊，協助安全管理任務；不過哈瑪斯已經放話「絕不會交出武裝」；讓各界憂心，哈瑪斯是否將繼續掀起動盪與戰亂。

還想再打？綜合外媒報導，本次加薩決議獲得13國贊成、無人反對而通過；中國、俄羅斯選擇棄權，未行使「一票否決」權，使加薩提案順利通過。

聯合國秘書長辦公室表示，這是鞏固停火的「重要一步」，但能否落實仍待觀察。

新協議要求哈瑪斯「解除武裝」 派駐維和部隊、建立自治政府

本次協議重點內容包括：國際穩定部隊ISF將與以色列、埃及合作，並與經「審查與重新訓練」的巴勒斯坦警察共同維持邊境安全。

任務包含：協助加薩去武裝化、拆除武裝團體的軍事設施、移除武器，以及協助保護巴勒斯坦平民。

美國駐聯合國大使Mike Waltz表示，ISF將「拆解哈瑪斯武力」，確保加薩遠離「恐怖威脅」。不過哈瑪斯稍早已經表態，「強烈反對」該項決議。

哈瑪斯批評，新決議「將加薩置於國際監管之下」，且ISF肯定會「偏袒」以色列，因此拒絕「解除武裝」；各界擔憂，哈瑪斯極可能再度動武，直接對抗國際部隊，讓本已殘破的走廊再陷戰火。

除了明確表態解除哈瑪斯武裝，新決議同時建立一個過渡性治理機構「和平委員會（Board of Peace, BoP）」，由各國代表組成，負責監督加薩重建、經濟復甦，並指導巴勒斯坦「技術官僚團隊」治理走廊。

最終委員會成員名單將由川普公布，且他本人預計擔任主席；至於加薩走廊重建資金，將由世界銀行管理的信託基金提供。

對於安理會新決議，勢力在約旦河西岸的「巴勒斯坦自治政府」表示支持，而且必須「立即、緊急」執行決議內容；表態願意參與治理與安全架構，共同重建加薩。

決議納巴勒斯坦「自決建國」 以色列跳腳

針對決議文本明訂，在改革完成與重建推進後，條件可能成熟時，促成巴勒斯坦「自決與建國」的條款，引發以色列政府強烈不滿。

總理納坦雅胡重申，以色列「堅決反對」巴勒斯坦國。且以色列仍將以「任何方式」徹底解除加薩武裝。

對於這項新決議，美國、埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其等，均呼籲「快速實施」相關內容；中國、俄羅斯批評決議，不僅未清楚描述ISF組成方式，也未給予聯合國「足夠角色」，更未明訂「明確且不可逆的兩國方案」。

不過中、俄最終仍選擇投下棄權票，並未施展否決權，讓加薩走廊的長久和平出現一絲新希望。

