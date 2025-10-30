中俄緊追在後！川普下令戰爭部重啟核試：恰當之舉 逾30年政策突轉折

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）周三宣布成功測試一款可攜帶核彈頭的核動力超級魚雷「海神」（Poseidon），引發各國關注。對此，美國總統川普（Donald Trump）於「川習會」登場前突然宣布，已指示戰爭部開始測試核子武器，這項命令象徵美國超過30年來的重大政策轉折。

美國總統川普於「川習會」登場前突然宣布，已指示戰爭部開始測試核子武器。圖為川普日前簽署「天才法案」。（圖／翻攝自白宮官網）

川普於川習會前在自家社群平台Truth Social發文指出，美國的核武數量居世界之首，且在他第一任期內已完成全面現代化升級。他隨即點名俄羅斯的核庫存位居第二，中國位居第三，但將在5年內趕上美國。

川普接著在貼文中指出，有鑑於「其他國家」的核試驗計畫，因此已經指示戰爭部「在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。」他也強調，「基於核武的巨大破壞力，我不願意這麼做，但別無選擇。」

結束與中國國家主席習近平在南韓釜山的高峰會後，川普在空軍一號上再度向媒體說明，樂見未來能朝「無核化」方向努力，並稱那是「一件了不起的事」（tremendous thing）。他透露，美俄正在就相關議題展開談判，未來中國或可能被納入對話架構，但他也強調，重啟核試是必要且正確的決定。

美國CNN分析指出，這是自1992年以來，美國首次公開宣示恢復核爆試驗。根據美國國會圖書館資料，雖然美方自那年起自願暫停所有核試，但內華達州國家安全試驗場（NNSS）仍具備重啟試驗的技術與設施能力。

值得注意的是，川普稍早也宣布美方已批准南韓建造核動力潛艦，並將在費城（Philadelphia）造船廠建造。由於這項發言恰逢「川習會」前夕，是否為針對中國、俄羅斯、北韓，備受各界關注。

