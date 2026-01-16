中俄美競逐升高 義大利更新北極戰略

義大利政府將於今天(16日)公布的一份政策文件指出，北極地區已成為戰略競逐日益升高的舞台，並提到俄羅斯在北極北部地帶的「大規模軍事存在」，以及美國亟欲取得格陵蘭的態度。

自2013年起，義大利以觀察員身分參與負責監督該地區的北極會議(Arctic Council)。在近期美國與丹麥針對格陵蘭議題而緊張關係升高，使外界更關注該區域之際，羅馬更新了其北極政策。

這份經路透社審閱的政策草案顯示，羅馬指出，莫斯科重新將注意力集中於北極地區，並伴隨著加強軍事部署。文件中並指出，「該地區蘊藏對國家安全至關重要的能源與礦產資源」。

這份文件指出：「該地區的軍事化、俄羅斯聯邦與中國日益緊密的夥伴關係、瑞典與芬蘭在加入北約後終結中立立場，以及美國對格陵蘭的態度，都是促成改變的主要動因。」

美國總統川普(Donald Trump)近期再度呼籲由美國掌控格陵蘭，以防止俄羅斯或中國佔領該島。這座丹麥的自治領土在本週於華盛頓舉行的會談中拒絕了相關構想。

義大利也指出，中國正試圖以自稱的「近北極國家」身分提升其在該地區的存在，包括日益關注行經「北方海路」(Northern Sea Route)的航運，以及在軍事等領域，與莫斯科深化關係。

該文件表示，北極航道的發展為包括義大利造船廠芬坎蒂尼(Fincantieri)等公司帶來「重大前景」，該公司專門建造可在極端環境中運作的船舶。(編輯：陳士廉)