中俄聯合巡航引日方關切！陸外交部酸：大驚小怪、對號入座

中俄兩國軍機近日在太平洋西部空域巡航，引發日方關切，大陸外交部今表示，此為年度合作計劃項目，日方沒必要「大驚小怪、對號入座」。

《央視新聞》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，對於中俄聯合空中戰略巡航，日方表示所謂的「擔憂」，中方有何看法，大陸外交部發言人郭嘉昆做出上述表示。

郭嘉昆指出，「關於中俄聯合空中戰略巡航的情況，中國國防部已經發布了有關的消息，我們昨天也已經做出了回應。」他表示，「我想再次強調的是，此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰，維護地區和平穩定的決心與能力。日方沒必要大驚小怪、對號入座。」

大陸與俄羅斯9日在東海、太平洋西部空域組織實施聯合空中戰略巡航，為根據中俄年度合作計劃，自2019年以來兩軍組織的第10次戰略巡航。日本對此表達憂慮稱，這是對日本的國安威脅。對此，大陸國防部10日強調，聯合巡航展示中俄維護地區和平的決心與能力。

