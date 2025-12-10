中俄聯合巡航東海、西太引日關切 陸國防部：展示維護和平能力

大陸與俄羅斯昨（9）日在東海、太平洋西部空域組織實施聯合空中戰略巡航，為根據中俄年度合作計劃，自2019年以來兩軍組織的第10次戰略巡航。日本對此表達憂慮稱這是對日國安的威脅。對此，大陸國防部今（10）日強調，聯合巡航展示中俄維護地區和平的決心與能力。

《央視》公布中俄聯合戰略巡航畫面。（圖／翻攝微博＠央視軍事）

大陸國防部今日發布發言人張曉剛就中俄聯合空中戰略巡航答記者問。張曉剛表示，12月9日，中俄兩國空軍赴東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。張強調，此次聯合戰巡是年度合作計劃內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

南韓聯合參謀本部昨日宣布，俄羅斯7軍機與大陸2軍機在當地時間上午10時，先後進入東海及南海方向的南韓防空識別區（KADIZ）後又離開，未侵犯領空，南韓軍方在軍機進入前就識別到，並出動戰機實施戰術措施，以防突發狀況。

日本航空自衛隊拍攝到的Tu-95與殲-16。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

此次中俄聯合空中戰巡正值中日關係惡化之際，日本防衛省指出，2架俄羅斯Tu-95轟炸機昨日上午至下午從日本海飛往東海，與2架解放軍轟-6轟炸機會合，在東海到日本四國外海的太平洋空域進行長距離聯合飛行。

防衛省還稱，確認中俄轟炸機在沖繩本島與宮古島之間往返飛行之際，有4架大陸殲-16戰鬥機也加入編隊。並同時監測到俄空軍在日本海的活動，包括一架A-50預警機以及2架Su-30戰鬥機。航空自衛隊緊急出動戰機監控。

防衛省指出，中俄此舉「顯然意在向日本示威」，並已透過外交管道向兩國表達嚴重關切，同時繼續進行警戒監視。針對中俄的聯合飛行活動，防衛大臣小泉進次郎在社群平台X表示，「這是明確企圖對我國進行的示威行動，對日本安全保障構成重大憂慮」。

