中俄聯手倒數！解放軍圍台軍演劍指外部勢力，「台灣有事」俄羅斯真會出兵？

中國人民解放軍29日宣佈，在台灣周邊劃設五大區域展開聯合軍事演訓，科目涵蓋海空封控與聯合火力打擊，並首度明確將矛頭指向「外部勢力介入」。就在共軍圍台軍演前一天，俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受俄羅斯官方通訊社《塔斯社》專訪時，談及「台灣有事」表態直言，若台海爆發衝突，「俄羅斯將支持中國」，引發國際高度關注。

同一天，日本《產經新聞》報導，俄羅斯已通知將自2026年1月1日起，在其主張擁有主權的北方四島周邊海域進行長達兩個月的射擊訓練。東京方面已經透過外交管道提出嚴正抗議，並宣稱將密切追蹤俄方一切動向。

重提《中俄條約》，台灣是「中國一部分」

《讀賣新聞》報導，拉夫羅夫說我們日在專訪中表示，2001年簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》已對台灣議題設定基本立場，其中核心精神之一，就是雙方在「國家統一與領土完整問題上相互支持」。他並再次表示，台灣是「中國不可分割的一部分」，俄方明確反對台獨。

拉夫羅夫同時聲稱，台灣問題屬於中國內部事務，中國維護主權與領土完整「具有完整法律依據」。在談到日本安全政策時，他點名日本提高軍費與擴張軍事角色的動向，指稱這將對地區安全產生「負面影響」，並針對東京政府釋出牽制訊息。

2025年4月1日，俄羅斯外長拉夫羅夫（右）和中國外長王毅在莫斯科的會談後出席簽約儀式。（美聯社）

俄方行動頻密，日方抗議不斷

《塔斯社》報導中回顧，2024年10月時值中俄建交75週年之際，拉夫羅夫曾公開撰文，批評西方國家刻意升高台海緊張。此次對台立場，再次與中國在台灣議題上的戰略相互呼應。

《產經新聞》進一步引述日本政府人士說法指出，俄方通知將於2026年1月1日至3月1日期間，在北方四島周邊與色丹島以北劃設多個演訓區域，為期2個月，每日射擊訓練。日本政府已表示此舉「與日本立場完全相悖」，並將持續蒐集相關情報。

北方四島主權爭議，軍演動作加劇敏感度

北方四島包括國後、色丹、齒舞與擇捉等島嶼，日本主張該地為其固有領土並隸屬北海道周邊；然而俄羅斯視其為千島群島的一部分並持續實際控制。自第二次世界大戰結束以來，雙方在主權問題上始終僵持不下。

報導也提到，俄軍今年幾乎每個月都就同一水域發布演訓通告，4月甚至將演習區域擴展至涵蓋北海道近海與北方四島的大範圍海域。儘管日方持續提出抗議，但相關通告已累計9次之多。

日本北海道最東端的海角「納沙布岬」，可以遙望北方四島（南千島群島）。（AP）

政治象徵動作升溫，日方警惕情勢惡化

同樣由《產經新聞》披露，俄羅斯政府今年10月曾通過政令，為北方四島中的兩座無人島重新命名。日本政府指出，莫斯科是藉由行政手段逐步「常態化」其統治事實，企圖在國際輿論上強化主權主張。

值得注意的是，日本自民黨參議員鈴木宗男才於12月26日訪問俄羅斯，並與俄外交部官員會談，轉達首相高市早苗對俄政策的想法，雙方並就恢復原島民掃墓與重啟漁業協定交換意見。不久之後，俄方即發布新一輪軍演通告，使得日本政壇與安全部門高度戒備。



