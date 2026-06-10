中俄聯手反對也擋不住! 伊朗不放棄核武 安理會通過制裁 北京強烈不爽

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聯合國安理會 6 月 10 日凌晨投票通過制裁伊朗核武。 圖 : 翻攝自正事兒

[Newtalk新聞] 聯合國安理會今 ( 10 ) 日凌晨舉行公開會議。俄羅斯和中方認為安理會已終止審議伊朗核問題，但會議仍然投票通過程式性事項，中方代表對表決結果表示失望。

中國常駐聯合國副代表孫磊大使表示，個別國家刻意忽視安理會成員分歧和關切、強行推動安理會恢復對伊朗制裁，強推安理會在已被終止的議題下舉行會議，對當前安理會的困難局面負有全部責任。

中方強調，這種作法不僅將加劇安理會分裂，更會嚴重阻礙伊朗核問題政治解決進程，中方對此嚴重關切，對投票結果表示失望。

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德黑蘭當局存有大量的濃縮鈾，可用來製作10枚左右的核導彈。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

孫磊表示，武力威脅甚至強加戰爭，只會將伊朗核問題和中東地區局勢推向危險深淵。美國單方面退出伊核全面協議、兩次在談判進程中對伊朗動武，嚴重破壞外交努力，這是導致當前困難複雜局面的根本原因。

中方稱，相關當事方應汲取教訓，摒棄強權政治，進行平等真誠對話，承諾不再動武，保障未來新協議有效執行，以切實行動重拾國際社會信心。維護停火是壓倒一切的優先事項，相關當事方應著眼和平，為停火止戰、早日達成符合當事方利益的協定作出努力。

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