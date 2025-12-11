中俄聯飛後區域緊張！ 美B-52轟炸機罕見現身日本海、與日自衛隊合飛

日本防衛省今（11）日證實，美國 B-52 轟炸機與日本自衛戰機舉行聯合軍演。圖為可攜帶核彈攻擊的美軍 B-52 轟炸機。 圖：翻攝U.S. Air Force

[Newtalk新聞] 日前中俄在日韓周邊海空域進行聯合飛行，引起國際關注。日本防衛省今（11）日證實，美國具備核能力的 B-52 戰略轟炸機已於昨（10）日日本海上空，與日本航空自衛隊戰機舉行聯合軍事演習。

《路透社》報導，日本防衛省今發表聲明指出，兩架美國 B-52 轟炸機，偕同三架日本 F-35 匿蹤戰機和三架 F-15 戰機進行聯合飛行。聲明強調，日美雙方重申「堅決不以武力單方面改變現狀的強烈決心，並確認了自衛隊和美軍的戰備態勢」，藉此進一步加強日美同盟的威懾和應對能力。

中國和俄羅斯戰略轟炸機於前（9）日在東海和西太平洋進行聯合飛行；中方航母艦載機日前的演訓，也引發日本緊急升空應對，日方聲稱自衛隊飛機被中方雷達瞄準，更使區域緊張局勢升溫。美國對此事也提出批評，稱其「不利於地區和平與穩定」，並重申其與日本的聯盟「堅定不移」。

《路透社》報導，日本自衛隊統合幕僚長內倉浩昭（Hiroaki Uchikura）直言，中俄聯合轟炸機的飛行，顯然是針對日本展示武力，他表示：「我們認為這從日本的安全角度來看，是一個重大的關切事項。」不過，中國否認了日本的指控，反駁稱是日方戰機在航母附近飛行危及了其空中作業。

南韓軍方也證實，中俄戰機前日進入其防空識別區時，南韓戰機也緊急升空。中國今日也再對台灣施行「聯合戰備警巡」，據國防部統計，共偵獲 27 架次共機出海，其中有 22 架次逾越中線進入我國空域。

