中俄聯飛闖韓防空識別區 挑釁繞日示威2／川普突放行輝達H200銷中 北京冷回：有注意到相關報導

美國川普政府8號同意輝達向中國出口H200晶片。《華爾街日報》報導，這批晶片主要由台積電代工，運到美國時不僅要繳25%進口稅，還要通過特別的國安審查。不過北京方面反應冷淡，中國外交部僅回應已注意到相關報導，是否願意接受H200進口仍是未知數。

美國總統川普8號開綠燈，讓輝達的H200 AI晶片可以出口到中國，並強調美國將對這類銷售收取25%的費用。瑞訊銀行高級市場分析師 Ipek Ozkardeskaya：「這對輝達來說是個勝利，但必須保留一些保留態度，因為我們已經聽到美國政界內部對此有意見。」

《華爾街日報》披露，這批晶片主要是由台積電代工生產25%的費用，將以進口稅方式徵收，也就是晶片自台灣運往美國時便會課稅，會由美方官員進行安全審查，通過後才得以再出口到中國，這樣的安排部分目的在於避開相關法律爭議。「晶片戰爭」作者克里斯米勒：「確實，H200並不是美企目前能生產的最先進晶片，但它仍然遠比中國現在所能量產的晶片先進得多。」

中國外交部9日的例行記者會上並未直接回應是否支持中國企業採購H200晶片。中國外交部發言人郭嘉昆：「我們注意到有關報導。」中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏，這次開放的H200晶片其實不如輝達最高階的Blackwell晶片，更比不上預定明年量產出貨的最新款Rubin晶片。輝達執行長黃仁勳也坦言，即使美國放寬銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片，雖然H200晶片落後一代，但對一些國安鷹派人士而言，對於中國仍然太強大，華府智庫也有一份報告指出，一旦向中國出售H200，就可能縮小美中之間的差距。





