「中俄聯飛」15架軍機入侵日本周邊...小泉進次郎深夜緊急發聲明「構成重大國安憂慮」：此舉明確意在示威、將依法嚴厲打擊侵犯領空行為！

日本首相高市早苗上月的「台灣有事論」引起中國強烈不滿，中日關係至今仍處於緊張階段。中俄軍機昨（9日）大動作出現在日本四周，合計15架軍機接力靠近，其中包括可搭載核武的俄羅斯Tu-95轟炸機與中國H-6轟炸機。對此，日本防衛大臣小泉進次郎深夜緊急發文，直指中俄此舉「明確意在示威」，對日本安全構成重大憂慮。

日本防衛省指出，9日上午到傍晚期間，先監測到2架俄羅斯Tu-95核武轟炸機自日本海一路飛入對馬海峽，接著與2架中國H-6長射程飛彈轟炸機在東海上空會合。完成編隊後，4架轟炸機沿著沖繩本島—宮古島空域穿越，最後一路飛往四國外海的太平洋空域。這是中俄軍機首次在如此南側的航線進行聯合飛行。

日本防衛省續指，途中還有8架中國J-16戰鬥機加入隨行。此外，防衛省同時確認，在日本海上空出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機及2架Su-30戰鬥機，使整個編隊規模擴大到15架。

對此，小泉進次郎昨日晚間11時56分，也緊急發布聲明，指出俄中兩國屢次在日本周邊進行轟炸機的共同飛行，「不僅代表其在此區域的軍事活動正在持續擴大並更趨活躍，更顯示其明確意圖對我國展現威嚇性行動，對日本的安全保障構成重大隱憂」。

小泉表示，航空自衛隊已由南西航空方面隊等單位緊急升空戰機，依法嚴正執行對領空侵犯的應對措施，「感謝航空自衛隊的各位，以專業姿態日夜守護我國領空！」

而針對此次「中俄聯飛」，日本防衛省表示，自2019年以來，中俄已多次在日本周邊實施聯合飛行，「而本次是自去年11月以來的第9次」。日方分析，兩國透過戰略轟炸機共同飛行，不僅是對外展示合作，更象徵兩國軍事關係「進一步深化」。目前日本政府已向中俄提出關切，並強調將持續透過監控與應對行動，確保國家安全。

（圖片來源：小泉進次郎X、小泉進次郎臉書）

