中俄軍方轟炸機聯合飛行！ 逼近日本領空防衛省痛批

日本自衛隊拍攝中俄轟炸機、戰鬥機聯合飛越日本海域。（圖／翻攝自X@shinjirokoiz）

日本防衛省、我國國防部指出，昨（9）日中國解放軍與俄羅斯軍的轟炸機於日本海一路飛至四國沿海附近，在日本周邊海域實施聯合飛行；深夜中方又從四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭飛越台灣上空。日本防衛省表示，兩國反覆進行聯合轟炸機飛行，顯然意在向日本進行示威。

根據《NHK》報導，中國解放軍與俄羅斯軍的轟炸機於9日從日本海（東海）一路飛至四國沿海的太平洋上空，並被確認進行了聯合飛行。日本防衛省表示，此舉顯然意在向日本進行示威，並已透過外交管道向兩國表達嚴重關切，持續加強警戒與監視。

日本防衛省觀測9日上午到下午，兩架俄羅斯軍轟炸機先是飛越日本海上空，與兩架中國軍轟炸機會合後，一同飛至四國沿海的太平洋海域進行聯合飛行。而這些轟炸機在往返沖繩本島與宮古島之間時，中方戰鬥機也分別以四機編隊加入。

針對這一系列飛行，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空進行監視和巡邏，但並未發現任何侵犯領空的行為。防衛省指出，這次是中俄軍方首次聯合飛行抵達四國外海的太平洋海域，也是中國航空母艦首次在太平洋部署期間，進行此類聯合飛行。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎在社群平台X發文提到，兩架俄羅斯轟炸機與兩架中國轟炸機會合後繞日本本土飛行，沿途共有八架中國戰鬥機為轟炸機護航，並發現一架俄羅斯預警機。

小泉進次郎強調，兩國反覆進行聯合轟炸機飛行，不僅顯示雙方在日本周邊地區的活動範圍擴大、強度增加，而且明顯意在向日本展示其軍事實力，對日本構成嚴重安全威脅。

此外，我國國防部今（10）日表示，昨晚23時08分，中國自四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭，飛越台灣中部上空，朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍嚴密警戒相關動態。

