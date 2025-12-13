中俄軍機繞日本 自衛隊官員：意圖誇示「轟炸東京能力」

中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊。路線圖來源：日防衛大臣小泉進次郎X@shinjirokoiz



據日本媒體今天（12/13）報導，中俄軍機近日繞行日本，日本政府人士指出，這次的飛行路線，是朝著東京方向前進，自衛隊官員更指出，這是意圖誇示其具備「轟炸東京的能力」。

據《讀賣新聞》報導，多名日本政府人士透露，本月9日，中國與俄羅斯派出軍機，往返於沖繩本島與宮古島，進入太平洋之後，採取與以往不同的路線，朝東京方向飛行。

日本政府人士指出，中國這次派出的轟炸機，是「轟-6」的衍生型號「H-6K」，可搭載有核彈頭的空對地巡航飛彈「CJ-20」，射程超過1500公里。

兩架H-6K與俄軍的兩架「Tu-95」核戰略轟炸機、護衛戰鬥機一同飛行，穿越沖繩本島與宮古島之後，沿著日本列島，飛行至四國外海附近，才開始折返，如果從這些軍機的航線延伸，範圍涵蓋東京、海上自衛隊橫須賀基地與美國海軍橫須賀基地。

值得注意的是，這次的飛行路線，與本月6日中國航母「遼寧號」的路線重疊，當時遼寧號的戰機，以雷達照射自衛隊軍機，引發日本社會譁然。

一名自衛隊高層官員認為，中國2017年也曾派出轟炸機，朝東京方向飛行，但本月是首此有中俄軍機，同時往該方向飛行，可能是意圖誇示「具備轟炸東京的能力」，或是對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，作出抗議。

本月10日，美國與日本在日本海上空，進行聯合演習，美軍出動兩架可搭載核武的B-52戰略轟炸機，日本自衛隊則派出3架F-35戰鬥機與3架F-15戰鬥機，強化遏阻力。

