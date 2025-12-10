中俄軍機聯合巡航繞日本 日防長：明顯示威危及國安

中國戰機6日對日本自衛隊戰機，以雷達斷續照射的危險行為，引發日本強烈不滿，日本防衛大臣小泉進次郎批評，這是非常沒常識的危險行為，卻遭中國表示，艦載機訓練時，開啟搜索雷達很常見，還反批日本戰機也有用雷達照射中國戰機。對此，小泉進次郎否認中國說法。

另外對中國國營媒體在社群平台公開對話錄音檔，表示在訓練展開前，有通知日本海上自衛隊艦艇，並且收到日本艦艇回應。

中國艦艇廣播：「日本海上自衛隊116艦，我是中國海軍101艦，我編隊將按計畫組織艦載機飛行訓練。」

日海上自衛隊回應，「我已收到你的訊息。」

中國外交部因此諷刺日本戰機，故意出現在訓練空域，對此，小泉進次郎則是再次批評，當時中國並未說明訓練範圍，很難通知相關船艦、戰機，避開危險區域。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，「日本自衛隊戰鬥機，為什麼要出現在中國訓練相關區域，製造這一場本不應該發生的危險事件？」

日本防衛大臣小泉進次郎則表示，「我們收到了內容主題為飛行訓練開始的聯絡訊息，但是，自衛隊並沒有收到遼寧航母的艦載機訓練規模、或訓練空域的具體訊息。」

日中雙方隔空互嗆多天，美國國務院也終於在9日發聲力挺日本，批評中國用雷達瞄準日本軍機，不利於區域和平與穩定，同時再次強調，美日同盟的強大與團結，對日本的承諾堅定不移。

對此，中國也在9日宣布，要跟俄國戰機在東海實施聯合戰略巡航，同一天，中國2架H6轟炸機與俄國2架Tu-95轟炸機，在東海上空會合後，聯合飛行直逼日本四國外海的空域，途中又加入多架中國殲-16戰機、預警機與Su-30戰鬥機，促使日本航空自衛隊戰機，緊急升空戒備。

這是中俄軍機首次在日本四國南方上空聯合飛行，小泉進次郎強調，這「顯然在對日本示威，對日本國家安全構成嚴重憂慮」。日本政府不排除，這可能是中國不滿日本首相高市早苗日前的「台灣有事」論，俄國也支持中方，同時對日本施壓。

而為了應對中國大量船艦部署在東南亞海域，美國海軍尼米茲級航艦林肯號打擊群，也已經進入美軍第7艦隊防區，正在朝西太平洋航行，執行「緊急加派部署」任務。