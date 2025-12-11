中俄軍機聯合飛行 北約秘書長、日防相同表關切

（中央社東京11日綜合外電報導）東京當局表示，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）與日本防衛大臣小泉進次郎都對中國和俄羅斯戰機聯合飛行一事表達「嚴正關切」。

法新社報導，此時正值日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」激怒北京，導致日中關係惡化。

日本防衛省昨晚表示：「雙方皆對此表達嚴正關切，並同意保持密切溝通。」

日本防衛省指出，發表這項聲明前，呂特與小泉進次郎進行了15分鐘的視訊會議。

聲明還提到，小泉進次郎也向呂特簡報另一起事件，其中涉及中國軍機在台灣附近海域以雷達照射日本軍機。

日本防衛省指出，兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟6（H-6）轟炸機會合，並在太平洋進行「長距離聯合飛行」。日方隨即派出戰機因應。

韓國9日表示，中俄戰機也進入其防空識別區，首爾亦派出戰機應對。

北京稍後證實，中俄根據「年度合作計畫」進行聯合演習，莫斯科也說這是例行演習，持續了8個小時，還說部分外國戰機跟隨俄羅斯和中國的戰機飛行。（編譯：劉文瑜）1141211