中俄軍機聯合飛行 北約秘書長、日防相同表「強烈關切」

日本表示，北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)和日本防衛大臣小泉進次郎，共同表達了對中國與俄羅斯戰機聯合飛行的「強烈關切」。

此舉正值日本首相高市早苗的台灣有事發言激怒了北京，導致日中關係惡化。

日本防衛省10日晚間表示：「雙方都表達了他們對這起事件的強烈關切，並同意彼此保持密切溝通。」

日本防衛省指出，在發表這項聲明前，呂特與小泉進次郎進行了15分鐘的視訊會議。

聲明指出，小泉進次郎也向呂特簡報了另一起事件，涉及中國軍機在靠近台灣的海域以雷達照射日本軍機。

根據日方，2架俄羅斯可攜帶核武的「圖-95」轟炸機9日從日本海起飛，與2架中國「轟-6」轟炸機在東海會合，隨後進行了繞行日本的聯合飛行。

日本隨即派出戰機應對。

南韓9日表示，俄羅斯和中國的戰機也進入了其防空識別區，首爾也部署了戰機。

北京9日稍晚證實，根據「年度合作計劃」，與俄羅斯軍方舉行了聯合演習。

莫斯科方面也稱這是例行演習，並表示演習持續了8個小時，部分外國戰機跟隨俄羅斯和中國的戰機飛行。(編輯:王志心)