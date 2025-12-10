中俄軍機闖入南韓防空識別區的同一天 北韓向黃海發射多枚火箭彈

中俄軍機闖入南韓防空識別區的同一天，北韓向黃海發射火箭彈。北韓發射火箭砲示意圖，非本事件畫面。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/10）報導，中國與俄羅斯昨天派出軍機，闖入南韓防空識別區（KADIZ），最新消息指出，就在發生這件事的同一天，北韓向黃海發射多枚火箭彈，不過，近日朝鮮半島並沒有特殊政治活動，北韓決定發射火箭的原因，可能是例行冬季訓練。

據韓媒《中央日報》報導，南韓聯合參謀本部昨天宣布，當天上午10時起，7架俄羅斯軍機與2架中國軍機，進入東海與南海的南韓防空識別區（KADIZ），停留時間長達1小時，南韓方面出動空軍戰機，採取戰術措施，因應突發情況。

廣告 廣告

消息人士指出，就在中俄軍機闖入南韓防空識別區的同一天，北韓於下午向黃海發射多枚火箭彈，據悉，北韓目前正在為年底的勞動黨中央委員會全會，以及明年初的第9屆黨代表大會，進行事前準備。

報導提到，北韓上個月3日，也曾向西北海域發射多枚火箭彈，當時分析認為，由於美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問板門店，並與南韓國防部長安圭伯會面，北韓才會決定發射。

不過，這回北韓發射火箭的時間點，朝鮮半島並未出現任何特殊政治活動，這次發射可能是北韓軍方的例行冬季訓練。

更多太報報導

中國已在黃海設置13個浮標… 美智庫CSIS示警：漸進式擴張主權

賴清德稱台灣願幫忙解決中國經濟問題 國台辦嗆：哪來的自信？

台灣封禁小紅書 國台辦批「惱羞成怒」：匹夫無罪，懷璧其罪