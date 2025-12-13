中俄軍機首次同飛往東京 陸專家：對日執行常態化戰略巡航

讀賣新聞等日媒十三日引述幾位日本政府相關人士報導，中俄兩軍的轟炸機九日進行聯合空中戰略巡航，期間曾朝東京飛行。除了飛航路線很罕見，也是已知中俄兩國的軍機首次同時航向東京。另據中國大陸軍事專家分析，今後中俄有可能執行對日本的常態化戰略巡航。

另據共同社十三日報導，日本防衛省統合幕僚監部十二日表示，統計大陸海軍航艦「遼寧艦」自六至十二日在太平洋海域實施約二六○次艦載戰機和直升機的起降訓練。

俄羅斯和大陸各派兩架Tu—95轟炸機及轟—６Ｋ轟炸機，九日在兩軍戰機護航下，穿越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽後飛入西太平洋，再變更航線朝東北方飛行，沿日本列島飛到四國外海才折返。若將此一航線繼續延長，除了東京都，還有位於日本神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地及駐日美國海軍橫須賀基地。

Tu—95和轟—６Ｋ都能搭載核武，此次聯合空中戰略巡航可能是大陸與俄國聯手威嚇日本，日本政府正加強警戒。

自衛隊幹部指稱，共軍轟炸機曾於二○一七年朝東京飛行，但已知這是中俄兩軍飛機第一次共同航向東京。共軍飛機過去穿越宮古海峽後，多航向美國屬地關島，當地有美軍基地。該幹部分析，共軍此舉旨在展現其有能力轟炸東京。

報導說，如此罕見的航線，可能是大陸展現軍力的行為，以表達對日本首相高市早苗十一月七日在眾議院答詢時的「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」言論不滿。此航線也與遼寧艦日前的海上航線重疊。

大陸外交部發言人郭嘉昆十一日在例行記者會上表示，此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計畫的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。日方沒必要大驚小怪，對號入座。

有大陸軍事評論員稱，高市早苗的「存亡危機事態」論給了中方的依據和藉口，中方除在聯合國重申二戰後的敵國條款，並多次重申要警惕、防範軍國主義的復活，這次藉由二戰戰勝國的中俄戰機聯合巡航日本南西諸島，並北上首次飛抵四國外海，用意不言可喻。今後，對日本周遭的常態化戰略巡航也可能陸續出現。

二○一七年七月，六架解放軍轟炸機穿越沖繩本島和宮古島間的公海上空，引發日本關切，當時大陸國防部回應，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，習慣就好。同年四月解放軍海軍兩艘護衛艦和一艘補給艦，從東海通過宮古海峽駛向太平洋。大陸國防部回應也表示，「也許是以往中國軍艦過宮古海峽過得少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了」。

二○二二年八月美眾議長裴洛西來台，解放軍機艦正式突破海峽中線與金門水域開始對台灣和金門常態化巡航，大陸官媒當時稱，解放軍出現新常態，台灣當局習慣就好了。

