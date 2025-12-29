中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台美日命運緊密交織
華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海，以及經巴士海峽進出西太平洋航道，離日本最西端外島與那國島僅110公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。
日相高市早苗上月拋出「台灣有事」論，引發中國激烈反應，曾出動戰機和俄國軍機一起繞飛日本。華爾街日報指出，此舉釋出「台灣不關日本的事」訊號。
英國智庫國際戰略研究所日本事務主任沃德說：「若台灣落中國手中，亞洲權力平衡將相當程度倒向中國。」他說，中國目前在第一島鏈位置「有點受到包圍牽制」，第一島鏈主要由美國的三個夥伴日本、台灣、菲律賓構成，北京「顯然想突破」。
分析指出，台灣要全面擊退侵略，勢必仰賴美國介入，美軍要有效作戰，將需要日本基地與後勤。
麻省理工學院安全研究學者何理凱說：「美國在亞洲其他地區，並沒有像在日本這樣的基地。你無法複製在日本擁有的東西。」他撰寫一份華府智庫2023年台海兵推報告，也稱日本是關鍵樞紐，美方必須能動用駐日基地作戰。
沖繩被視為關鍵前進據點，島上密集分布軍事設施與訓練區。嘉手納空軍基地常態駐有多型軍機，包含台海衝突中可能用來對付中國艦艇與戰機的戰鬥機；美軍也在沖繩部署新成立、搭載飛彈的陸戰隊單位，主打跳島作戰。
沖繩距中國近，暴露度高。分析指出，美軍可能在衝突時把機隊分散到更多場站，甚至擴及日本自衛隊設施與日本民用機場。這也意味一旦日本同意提供場站，美軍空中作戰將把日本更進一步捲入。
若無日本支援，美軍在台海周邊能動用的前進基地將大幅受限，作戰重心勢必更倚賴關島。關島離台灣約2735公里，轟炸機可長程往返，仍能以關島為據點；但戰鬥機航程較短油耗高，即使空中加油也難長期維持高強度行動。
另外，航空母艦雖可作為替代戰力，但美方不太可能在衝突初期就大量部署。相較之下，日本海軍基地可支援艦艇就近補給、重新裝填飛彈，縮短離開戰場時間；若必須遠航補充彈藥，等於讓艦隊更長時間「退出戰線」。
美聯社與法新社報導都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國宣布售台111億美元軍備；當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應，北京上周制裁廿家美國軍工企業及十名高階主管。
