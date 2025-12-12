中俄軍演後B-52轟炸機壓境日本海 白宮急降溫：與中日關係皆良好

白宮發言人強調總統與習近平、日本關係皆良好。（路透社）

儘管近期中國與俄羅斯在美日韓盟國周邊的空域和海域進行聯合軍演，引發區域高度緊張，美國隨後也派出核能力的B-52戰略轟炸機飛越日本海以展示軍力。然而，白宮對此採取了降溫姿態，白宮發言人表示，美國總統川普有信心能同時維持與中國、日本的良好關係，試圖淡化這波軍事行動所帶來的地緣政治緊張。

美軍B-52戰略轟炸機與日本F-35戰機進行的聯合飛行，被視為對中俄聯合演習的強硬回應，但根據《路透社》報導，一位不願具名的美國官員出面淡化了這項行動的政治意涵，該官員表示，這次轟炸機飛行早在中俄聯合演習之前就已排定，屬於預先規劃的訓練任務。該官員並指出，美日軍機上個月也曾進行過類似的聯合演習，當時甚至涉及B-1B轟炸機，並非針對近期特定事件的單獨反應。

在11日的白宮簡報會上，發言人發言人卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）被問及如何在美日關係緊張之際，處理與中國的關係，她強調，總統川普可以同時維持與中國的「良好工作關係」以及與日本的「非常強大同盟」。

萊維特表示：「日本是美國的偉大盟友，這體現在他們（兩國領袖）的個人關係，以及我們持續與日本的貿易關係。」她同時指出：「關於中國，總統與習近平主席也有良好的工作關係，他相信這對我們國家來說是件好事。」白宮試圖藉此展現美國能夠在複雜的區域情勢中，平衡其對盟友的堅定承諾與對中國的持續接觸。

儘管美國國務院日前已對中國軍機雷達鎖定日本戰機事件表達關切，並重申美日同盟堅不可摧，但川普政府仍謹慎處理對中關係，據兩名日本政府消息人士透露，川普曾告訴日本首相高市早苗，他不希望看到圍繞台灣的爭端進一步升級。由於川普計畫明年訪問北京以進行貿易談判，美國政府的發言顯示出其在維護盟友安全與推動美中貿易議程之間，正試圖謹慎拿捏平衡。





