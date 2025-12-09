中俄轟炸機編隊長程飛行 日本出動戰機因應

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部9日指出，發現俄羅斯2架Tu-95轟炸機，與中國2架轟-6轟炸機在東海上空會合後，一路往東飛到四國外海的太平洋地區，進行長程聯合飛行。

另外，當中俄轟炸機在沖繩本島與宮古島之間往返飛行時，有4架中國殲-16戰鬥機加入。在日本海也確認1架俄羅斯A-50「雄蜂」預警機，以及2架俄羅斯蘇愷-30(Su-30)戰機。

對此，日本航空自衛隊隨即出動西南航空隊等單位的戰機，緊急升空因應。

此外，日本海上自衛隊從7日開始，持續掌握中國海軍艦隊的動向，發現包括航空母艦「遼寧號」在內的多艘中國軍艦，在太平洋相關海域航行。

12月8日，中國艦隊被發現在北大東島東方約490公里處，艦隊包括航空母艦「遼寧號」、052D型飛彈驅逐艦「開封號」和「西寧號」、901型綜合補給艦「呼倫湖號」。

9日，中國艦隊航行到北大東島東方約450公里海域，艦隊編組和前一天相同，仍是由遼寧號、開封號、西寧號、呼倫湖號組成。

光是8日，遼寧號上的艦載戰機和直升機共起降約40次。從5日到8日，4天內已累計約140架次起降。

日本防衛省與自衛隊已派遣海上自衛隊護衛艦「照月號」，進行警戒、監視與情報蒐集，航空自衛隊也針對中國艦載機的動態，緊急出動戰機升空因應。

