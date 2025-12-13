中俄轟炸機罕見直指東京！日本高度警戒

▲有日本媒體披露，中國與俄羅斯轟炸機日前演訓飛行路徑不尋常，瞄準東京而去，戰略威嚇意味濃厚。（圖／翻攝自小泉進次郎的X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論觸動中國敏感神經，中日關係緊張已經超過一個月的時間，至今未見緩和跡象。中國近日頻頻軍演，和日本發生雷達照射戰機風波，不僅如此，還有日本媒體披露，中國與俄羅斯轟炸機日前演訓飛行路徑不尋常，瞄準東京而去，戰略威嚇意味濃厚。

根據《讀賣新聞》報導，日本方面獲悉，中國與俄羅斯兩國軍方的轟炸機於9日共同飛行，穿越沖繩本島與宮古島之間，飛抵太平洋後，竟採取罕見路線轉向東京方向飛行，中國戰機為可搭載核巡弋飛彈的改良型戰略轟炸機。日方認為，中國可能意在與俄羅斯聯手進行軍事威嚇，已提高警戒層級。

▲中俄戰機繞日本飛行。（圖／翻攝自小泉進次郎的X）

多名日本政府相關人士透露，9日飛行的解放軍軍機為轟-6系列的衍生型「轟-6K」，該型轟炸機被認為航程超過1500公里，具備發射可搭載核彈頭的空對地巡弋飛彈「長劍-20」的能力。

當天兩架轟-6K與俄軍的兩架「TU-95」轟炸機同飛，加上戰機護航配合，一同穿越沖繩本島與宮古島之間後，將航向轉為東北，沿著日本列島飛行至四國外海後折返。其飛行路徑的延長方向，指向東京以及橫須賀基地等重要戰略據點。該路線也與本月6日中國航母遼寧號艦載戰機對自衛隊飛機進行雷達照射後所航行的路線重疊。

日方認飛行途徑不尋常 加強與美軍演展現對抗態勢

自衛隊高層指出，解放軍轟炸機曾於2017年採取過朝向東京的飛行路線，但中俄兩國轟炸機同時朝東京方向飛行，此為首次。過去中國軍機在穿越沖繩本島與宮古島之間後，多半是朝向設有美軍基地的關島方向飛行。該名自衛隊官員分析，這次飛行「有炫耀具備轟炸東京能力的意圖」，也不排除是針對高市早苗「台灣有事」發言的反彈，因而進行的軍事示威施壓。

針對中俄兩軍的動向，日本自衛隊與美軍也加強展現對抗姿態。10日，日美雙方實施聯合訓練，由可搭載核武的美軍B-52戰略轟炸機2架，搭配日本自衛隊F-35戰機3架與F-15戰機3架共同操演，藉此展現日美同盟合作，提升防衛嚇阻能力。

