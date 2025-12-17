中俄轟炸機襲擾日本 日防相小泉：對日示威

日本航空自衛隊F-15J戰機。(日本防衛省)

日本防衛省9日證實，俄羅斯與中國轟炸機當天在日本周邊空域進行長距離聯合飛行。日本防衛大臣小泉進次郎今(17)日再度表示，中俄兩國在日本周邊反覆實施聯合飛行行動，活動範圍與頻率持續擴大，「不得不視為對我國的示威行動」，已對日本國家安全構成明確威脅。





根據防衛省說明，當天兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95戰略轟炸機自日本海飛往東海，與兩架中國轟-6轟炸機會合後，持續飛行至四國外海的太平洋空域。日方隨即派遣戰鬥機緊急升空，全程監控並執行防止侵犯領空任務。

廣告 廣告





小泉指出，中俄此類行動不僅顯示雙方軍事合作持續深化，也反映出對日本周邊安全環境的直接壓力，防衛省將持續加強警戒與監視。他並於社群平台X強調，該聯合行動「顯然是針對日本展示武力」。





另一方面，日本國內近期針對防衛預算增加展開激烈辯論。小泉日前於國會質詢時直言，中國在過去20年間軍費成長近7倍，近3年增幅更明顯，若日本消極以對，恐導致區域軍事平衡失衡，反而增加誤判風險。





小泉的相關發言引發中國外交部強烈反彈。中方指控日本「惡意抹黑中國正當國防建設」，並反批日本加速擴軍，試圖重走軍事化道路。對此，日本政府則重申，強化防衛能力是為確保區域穩定與嚇阻衝突。

日本防衛省公布監控中國解放軍轟-6轟炸機的畫面。(日本防衛省)