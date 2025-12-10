中俄轟炸機首次聯合「飛越日本四國」周邊！日怒嗆：故意示威

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日本防衛省9日證實，中國大陸與俄羅斯各2架轟炸機，當天從日本海與東海方向會合，首次共同飛行至四國外海的太平洋上空防衛省表示，日方已透過外交管道向中俄表達「重大憂慮」。

日方9日公布中俄軍機飛行路線。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部網站）

綜合日媒報導，根據日本防衛省統合幕僚監部9日深夜證實，9日上午至下午之間，俄軍2架TU-95轟炸機，與中方2架H-6轟炸機，在東海會合後，一路飛往日本四國外海的太平洋空域。期間，轟炸機往返沖繩本島至宮古島 空域時，另有中方J-16戰鬥機4架加入編隊。

廣告 廣告

對此，日本航空自衛隊緊急升空應對，並持續監視，期間各軍機均未侵入日本領空。日本防衛省強調，這是中俄聯合飛行首次抵達四國外海太平洋空域，且與中方海軍航空母艦正在太平洋活動的時間「首次重疊」，日方表示，「將持續高度警戒，並密切監視相關動向。」

這起事件發生後，日本防衛大臣小泉進次郎在社群平台X表示，「這是明確企圖對我國進行的示威行動，對日本安全保障構成重大憂慮。」此外，南韓軍方也通報，中俄軍機短暫進入其防空識別區（KADIZ），韓軍戰機一度緊急升空因應。

延伸閱讀

WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚

MLB/有代表今井達也和洋基接觸？ 波拉斯巧妙回應

MLB/前大都會終結者上奪冠列車 指標性合約前進道奇