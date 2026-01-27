中俄防長通話 芬蘭總理喊話結束戰爭

（德國之聲中文網）中國官媒周二（1月27日）報道稱，中國國防部長董軍當天同俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）進行了視訊通話。董軍說，中俄兩軍在團組互訪、聯合演巡、專業交流等方面取得新成果，彰顯兩軍關系的高水平和特殊性。

雙方均表示要“加強戰略協作”、“加強兩軍戰略磋商”。董軍還表示，願與俄方一道“認真落實兩國元首重要共識”，“豐富合作內涵，完善交流機制，共同提升應對各類風險挑戰的能力，攜手為全球安全穩定注入正能量”。

據法新社報道，俄羅斯國防部的相關聲明表示，“自去年6月我們上次會晤以來，發生了許多重大影響國際形勢的事件。委內瑞拉和伊朗的情況需要我們（俄中兩國）的機構不斷分析安全形勢並采取適當行動”。

中國官媒的報道以及俄羅斯國防部的聲明均未提及俄烏沖突。

上周五、周六，俄羅斯、烏克蘭和美國的談判代表在阿布扎比舉行了會談，討論美國總統特朗普力推的和平計劃。

芬蘭總理：中國應有辦法影響俄羅斯結束戰爭

正在中國訪問的芬蘭總理奧爾波（Petteri ​Orpo）周二會晤了中國國家主席習近平。據多家媒體報道，習近平對奧爾波表示，中國和芬蘭應該維護以聯合國為中心的國際體系，推進以經濟全球化為基礎的多極世界。

奧爾波於當天還分別與李強總理和趙樂際委員長舉行了會談。據芬蘭政府官網的消息，在三場會談中，奧爾波總理強調了芬蘭和歐洲對烏克蘭的堅定支持、歐盟與中國的關系以及一系列雙邊問題，包括增加芬蘭的對華出口。

尤其與習近平的會晤中，奧爾波總理就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭同中國最高領導人進行了長時間的討論。奧爾波總理說，“俄羅斯正在襲擊烏克蘭的平民和民用基礎設施，這違反了國際法。任何人都不應支持俄羅斯的這些行為。俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭對芬蘭乃至整個歐洲的安全構成威脅。我希望中國作為聯合國安理會常任理事國，為烏克蘭的持久和平做出貢獻。”

他還指出，在烏克蘭戰爭問題上，中國支持俄羅斯是損害歐盟與中國關系的最重要因素。他強調了歐盟與中國關系在全球層面的重要性。

“在當前的全球形勢下，歐盟與中國的關系至關重要。歐盟和中國都有強大經濟實力，雙邊關系在全球經濟發展中發揮著重要作用。促進歐中在互惠互利和公平競爭基礎上的貿易關系至關重要。”

周二晚些時候回答記者俄烏戰爭提問時，奧爾波總理表示，中國以及習近平主席應該有辦法影響俄羅斯總統普京，比如以減少合作的方式施壓，迫使其結束烏克蘭戰爭。

