中俄領袖今年首度會談！習近平：應為雙邊關係打造「宏偉藍圖」

中國國家主席習近平（左）昨（4日）在與俄羅斯總統普丁（右）舉行視訊會談。（圖／達志／美聯社）

中國國家主席習近平昨（4日）在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行視訊會談時表示，北京與莫斯科應攜手維護全球穩定，並需要1項「宏偉藍圖」來推動2國關係發展。

據《南華早報》報導，這場視訊通話是習近平與普丁今年以來的首次會談。雙方在全球地緣政治緊張局勢升高之際，尋求進一步加強戰略協調。此次會談舉行之際，俄羅斯與美國於2010年簽署的核武軍備控制協議《新削減戰略武器條約》（New START Treaty）將於5日到期。

北京曾在3日敦促華府「積極回應」俄方維持核彈頭數量上限的提議。同時，中方再次拒絕加入與美國及俄羅斯的3邊核裁軍談判，理由是中國與美俄之間的核武庫規模存在明顯差距。

據悉，美俄的核彈頭數量佔了全球近9成。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2025年1月的資料，俄羅斯約有5,459顆核彈頭，美國則有5,177顆。與此同時，中國的核彈頭庫存2024年僅維持在600枚出頭。

根據外媒引述克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的說法，普丁在這場歷時1小時25分鐘的通話中指出，克里姆林宮將以審慎且負責任的方式處理核武條約問題。

中國官方通訊社《新華社》則報導稱，習近平在4日會談中表示，今年以來國際局勢「愈發動盪」，「中俄2國有責任推動國際社會維護公平正義……堅決捍衛以聯合國（United Nations）為核心的國際體系和以國際法為基礎的基本準則，共同維護全球戰略穩定。」

近年來，在面對華府壓力日益加大的情況下，北京與莫斯科持續深化雙邊關係。今年被視為雙邊對齊具有象徵意義的2年，因為2國迎來建立「戰略協作夥伴關係」30週年，以及簽署具有里程碑意義的《中俄睦鄰友好合作條約》（Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation）25週年。

另一方面，烏克蘭、俄羅斯與美國的談判代表正在阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）首都阿布達比（Abu Dhabi）就俄烏戰爭停火的可能性展開會談。這場戰爭即將在本月底邁入第4年。因此烏沙科夫亦表示，習近平支持在阿聯舉行的會談，並邀請普丁於今年上半年訪問中國，而普丁已接受邀請。

另據《新華社》報導，習近平告訴普丁，2國應保持密切的高層交往，並加強各領域合作，「雙方應採取更深層次的戰略協作與更具主動性的責任擔當，確保中俄關係始終沿著正確軌道穩步向前發展。」

俄羅斯媒體則透露，普丁向習近平表示，在全球動盪之際，中俄關係是穩定因素。普丁亦讚揚雙方能源貿易合作，指出莫斯科持續成為全球第2大經濟體中國的第1大能源供應國，「我們正在就和平利用核能進行積極對話，並推動高科技項目，包括工業與太空探索領域。」

此次通話也發生在全球地緣政治緊張升高之際，其中包括美國總統川普（Donald Trump）威脅將對伊朗發動重大打擊。美軍3日才透露，他們在阿拉伯海（Arabian Sea）擊落1架接近「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）的伊朗無人機。俄羅斯官員先前警告，若華府對伊朗採取軍事行動，將帶來「嚴重後果。」

