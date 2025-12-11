中俄騷擾不斷！陳冠廷示警「同步升高軍事存在」：台灣必須提高警覺

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委陳冠廷指出，中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，背後可能形成區域安全的「聯動效應」，台灣必須提高警覺。（圖／陳冠廷辦公室提供）

近期中國與俄羅斯分別在日本海、東海、朝鮮半島周邊進行一系列軍事行動，包括軍機挑釁、海上編隊演訓以及對鄰國空海域施壓，引發區域國家高度警戒。外交部也針對中國的行動表示譴責，呼籲中方立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。民進黨立委陳冠廷今（11）日指出，這是中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，背後可能形成區域安全的「聯動效應」，台灣必須提高警覺。

中俄多項軍事行動與挑釁行為引起區域不安，外交部表示，當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。外交部對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

陳冠廷表示，這些並非孤立事件，而是中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，背後可能形成區域安全的「聯動效應」。台灣必須提高警覺，因為今日在日本海發生的壓力，明天可能就在台灣周邊出現回聲。而台海、東海、日本海與朝鮮半島的局勢早已緊密連動，任何局部升高，都可能引發整體區域的戰略震盪。在此情況下，台灣與美日韓共享的不是同盟義務，而是維持區域穩定的共同利益。

陳冠廷強調，在中俄同步增加軍事操作的背景下，台灣除了強化自身防衛能力，更應與日韓保持更緊密的安全對話。其中最關鍵的是，台灣、日本、韓國之間的情報互換、海空域狀況認知（situational awareness），腳步必須加快、節奏必須一致，不能落後於威脅的變化速度。

陳冠廷指出，目前亞太的安全挑戰已是跨區域、跨領域的，「單一國家已不可能憑一己之力掌握所有動態」。因此，台日韓加速建立更順暢、更即時的資訊共享架構，是防止誤判、降低風險的重要基礎。他呼籲行政部門持續強化跨部會協調，並在區域情勢快速變動時保持精準判斷，以確保國家安全。

