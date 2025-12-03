中俄高層會面 就日本問題 「達成高度共識」

（德國之聲中文網）中國外交部本周三（12月3日）發表聲明稱，王毅周二在莫斯科對俄羅斯外長拉夫羅夫表示，北京和莫斯科要“繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑”。

中國外交部的聲明顯示，在另一場王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古的會晤中，雙方同樣談到日本問題。聲明稱，“雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識”。日本首相高市早苗上月發表的“台灣有事”言論，引發了北京和東京近年來最嚴重的外交危機。這位新上任不久的日本首相表示，如果中國攻台，東京可能會做出回應。

王毅此次訪俄恰逢美國總統特朗普特使維特科夫（Steve Witkoff）、特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）訪問莫斯科之際。目前看來，普京與美國方面舉行的五個小時的會晤未能取得突破。

根據中國外交部聲明，王毅告訴拉夫羅夫和紹伊古，北京將“繼續為政治解決（烏克蘭）危機發揮建設性作用”，並將與莫斯科保持戰略溝通。

在12月3日中國外交部的例行記者會上，發言人林劍稱，在王毅與紹伊古、拉夫羅夫的會晤中，中俄雙方“就雙邊關系及兩國戰略安全利益的重大問題全面、深入溝通，達成新的共識”。

烏克蘭問題也在王毅近期與其歐洲同行的會談中被提及。此外，上月底特朗普與習近平的通話中也談到烏克蘭問題。當時，習近平表示，中國“希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議”。

法國總統馬克龍於周三開啟其訪華行程，預計馬克龍此行也將與習近平討論烏克蘭問題。幾天前，馬克龍剛剛在巴黎熱情接待了烏克蘭總統澤連斯基。

