中俄13架軍機「包夾日本」！核轟炸機穿越日本海域 小泉凌晨急發文示警

國際中心／綜合報導

日本周邊空域緊張局勢再升級！日本防衛大臣小泉進次郎10日凌晨在社群媒體發文稱，9日中俄兩國總計出動多達13架軍機，在日本周邊進行長距離聯合飛行。其中包含具備核打擊能力的俄軍轟炸機與中國轟炸機在東海會合後，穿越沖繩本島與宮古島之間進入太平洋。小泉進次郎強烈批評，此舉是針對日本「明確的示威行動」，已構成重大國安憂慮。

根據小泉進次郎發布的資訊，這起中俄軍機聯合飛行行動發生在9日上午至傍晚。俄羅斯派出2架可搭載核武器的Tu-95轟炸機，從日本海一路南下穿越對馬海峽；隨後在東海空域，與中國解放軍2架具備長程飛彈投射能力的H-6（轟六）轟炸機會合。

中俄轟炸機編隊隨後採取共同編隊飛行，穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，一路飛行至四國外海的太平洋空域，對日本形成半包圍之勢。

小泉指出，飛行途中還有多達8架次的中國殲-16（J-16）戰鬥機進行護航伴飛，此外更確認了俄羅斯A-50預警機在場進行空中指揮管制。小泉進次郎認為此次行動並非單純的轟炸機演訓。

針對中俄的聯合轟炸機飛行，小泉進次郎批評，這不僅意味著兩國在日本周邊的軍事活動範圍擴大且日益活躍，更是一次「明確企圖對日本進行示威」的行動，這對日本的國家安全構成了重大且嚴峻的懸念。

面對空中威脅，日本航空自衛隊緊急出動戰機隨時戒備，並採取嚴正的對領空侵犯措施進行監控。小泉在貼文文末也特別向不分晝夜守護領空的自衛隊員致上謝意，稱讚其應對展現了高度專業。

