中俄15戰機繞日本聯飛 日防相深夜怒PO文：安保重大隱憂

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊。圖為中國殲-16戰機（左）與俄羅斯Tu-95戰略轟炸機。翻攝自X@shinjirokoiz



中國與俄羅斯軍機昨日（12/9）闖入南韓防空識別區後，兩國軍機隨後經由東海飛行至太平洋上空，在日本四國外海進行「空中戰略巡航」後折返。日方直指此舉示威意圖明顯，日本防衛大臣小泉進次郎更在深夜發文，批評中俄兩軍行動對日本安全保障構成重大隱憂。

日本防衛省表示，9日上午至午後期間，發現有兩架可搭載核武的俄羅斯Tu-95戰略轟炸機自日本海飛抵東海上空，與兩架可搭載長程飛彈的中國轟-6轟炸機會合後，共同飛行至四國外海的太平洋上空。

廣告 廣告

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊，指兩國示威意圖明顯。翻攝自X@shinjirokoiz

聲明指出，當中俄轟炸機編隊往返於沖繩本島與宮古島期間，各有4架中國殲-16戰機共計8架次加入，而在日本海上空還出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機及2架Su-30戰鬥機，使整個編隊規模擴大到15架。

對此，日本航空自衛隊戰機緊急升空警戒，確認並未發生侵犯領空事件。防衛省指出，這是中俄軍機首次聯合飛行至四國外海的太平洋上空，也是中國航空母艦首次在太平洋航行期間進行此類聯合飛行，「對日本示威意圖明顯」，已透過外交管道向中俄表達嚴重關切，並持續保持警戒與監控。

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊。圖為中國轟-6轟炸機。翻攝自X@shinjirokoiz

中國國防部昨晚則在網站簡短發布消息稱，根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方9日在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。

對此，小泉進次郎昨日深夜在社群媒體發文表示，中俄反覆進行轟炸機聯合飛行，此舉不僅意味著兩國在日本附近活動的擴大與活躍化，更對日本安全保障構成重大隱憂，並強調航空自衛隊嚴格執行應對措施，對自衛隊員以專業態度日夜守護日本領空表達感謝。

中國航空母艦「遼寧號」近日也在日本近海活動，包括對自衛隊機進行雷達照射，日方研判，此次中俄大規模聯飛，很可能是延續對日本首相高市早苗「台灣有事」發言的施壓作法。俄羅斯則被視為透過參與聯飛，展現對中國立場的支持。

更多太報報導

解放軍機雷達照射日機 美國務院首度發聲譴責

共軍戰機鎖定日本戰機時可能超過100公里 日專家：極度令人憂慮

中國、俄羅斯派出9架軍機 闖入南韓防空識別區