中俄15戰機繞飛威脅日本 美軍出動B-52挺盟友

中日緊張局勢再升溫，解放軍與俄羅斯，近日舉行空中聯合軍演，但被日本指控，有高達15架軍機，同時逼近周邊空域，根本是在聯手示威。為此，美軍10日也緊急出動，派 B-52 轟炸機與日本聯合軍演，展現日美同盟牢不可破。

日本指控，有高達15架中俄軍機同時逼近周邊空域。（圖／央視）

中俄聯合空中軍演引發日本強烈抗議，雙方軍事緊張局勢持續升溫。日本防衛省指控有多達15架中俄軍機同時繞飛日本周邊空域，日本防衛大臣小泉進次郎更在社群平台嚴厲批評此舉是聯手示威，對國家安全構成重大威脅。為了回應這一局勢，美軍於10日緊急出動B-52轟炸機與日本進行聯合軍演，展現日美同盟的堅實關係，同時日本首相高市早苗也表達希望儘快與美國總統川普會面的意願。

中俄兩國近日展開聯合空中軍演，這已是自2019年以來雙方第十次進行聯合空中演習。日本防衛省公布的飛行軌跡顯示，2架俄羅斯Tu-95轟炸機與2架大陸轟-6轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間飛行至日本四國外海，途中還有8架殲-16戰機加入。同時，日本海上空也偵測到俄軍戰機的蹤跡。

日本防衛大臣小泉進次郎在社群平台X發文表示，中俄此次聯手示威對日本國家安全構成重大威脅。面對日方指控，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃內的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

雖然大陸國防部堅稱軍演屬於年度計畫，但央視引述軍事專家王明志的說法，指出軍演時間點的選擇就是要向特定國家傳遞震懾訊號，劍指日本的意味相當濃厚。值得注意的是，在中日軍事氣氛升溫之際，大陸國防部也在X平台開設官方帳號，全面升級宣傳戰，積極爭取國際話語權。

面對大陸步步進逼，日本首相高市早苗於10日在質詢時表示，希望能儘快與美國總統川普會談。共同社分析認為，這是日本希望展示日美團結的姿態。美軍也迅速採取行動，於10日派出2架B-52戰略轟炸機與日本舉行聯合演習。日本防衛省強調，此舉目的在於展現日美堅定反對以武力改變現狀的立場。

