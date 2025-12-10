中俄15軍機繞飛 日斥惡意示威

日本防衛省發布，中俄軍機9日上午由日本海飛入東海後合流，隨後一路穿越沖繩本島與宮古島，最終抵達四國外海進行聯合飛行；同時，大陸航母遼寧號7日沿琉球群島東側一路北上，距離日本本島更近。防衛相小泉進次郎警告中俄對日本存在明確示威意圖；美國務院9日也首度就共軍雷達照射日本戰機公開表態，批評「不利於區域和平與穩定」。

日本首相高市早苗昨在眾議院表達日美領袖會談的強烈意願，希望盡早與川普見面。

防衛省指出，聯隊中包含可搭載核武的俄軍Tu-95轟炸機2架，以及可裝備長射程飛彈的中國轟-6機2架；在往返沖繩與宮古島區間時，另有中國J-16戰鬥機8架分批加入，並在過程中確認有1架俄軍早期預警管制機A-50及Su-30戰鬥機同行，雖未侵犯領空，防衛省已透過外交管道向中俄兩國表達重大關切。

小泉進次郎9日深夜發文，批評兩國聯合飛行代表「在我國周邊活動的擴大與活躍」，更直指此行為對國家安全構成重大隱患。根據他公開的航跡圖，高峰時一度集結多達15架軍機，顯示兩國軍事活動正在擴大。

日方發布消息後，俄羅斯國防部證實此聯合行動，稱中俄兩國的空中編隊在日本海、東海和西太平洋海域進行巡邏，但此為2025年軍事合作框架之實踐，非針對第三國，另發布韓國空軍伴飛畫面。大陸國防部發言人張曉剛也說，巡航屬年度合作計畫，展現雙方「共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力」。

另方面，小泉昨再就大陸艦載機對自衛隊F-15進行雷達照射召開記者會。他指出，中方聲稱的資訊與日方掌握並不一致，尤其遼寧號艦載機訓練事前並未提供飛航公告，日方無從得知可供迴避的資訊。他澄清，自衛隊從未對中方艦載機使用雷達，問題核心在於中方持續約30分鐘照射的「危險行為」。

美國務院9日首度對此公開表態，發言人批評使用雷達照射自衛隊戰機，不利區域和平與穩定，強調美日同盟堅固，華府對日承諾堅定不移；大陸則呼籲不要被日方蒙蔽。