中俄9架軍機進入南韓防空識別區 未侵入領空

（中央社首爾9日綜合外電報導）南韓聯合參謀本部表示，中國、俄羅斯共9架軍機在今天上午進入南韓防空識別區（KADIZ）後又離開，未侵犯領空，南韓軍方也在軍機進入前就識別到，並出動空軍戰機因應。

根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天表示，在今天約上午10時，俄羅斯軍機7架與中國軍機2架先後進入東海及南海方向KADIZ後離開，未侵犯領空。

聯合參謀本部指出，「我軍在中俄軍機進入KADIZ前就已識別，並出動空軍戰機實施戰術措施，以防突發狀況」。

聯合參謀本部相關人士表示，俄羅斯軍機從鬱陵島、獨島方向進入KADIZ；中國軍機則從離於島（蘇岩礁）方向進入，兩國軍機於對馬島附近上空會合。中俄軍機在KADIZ內停留約1小時。

相關人士指出，中俄軍機每年會在朝鮮半島附近空域進行約1至2次聯合軍演。這次進入KADIZ的中俄軍機包括轟炸機與戰鬥機，其中俄軍4架、中軍2架軍機被認為是參與中俄聯合軍演的兵力。

報導指出，防空識別區是為了提早識別接近本國領空的軍用航空器而設定，與屬於主權領域的領空概念不同。國際慣例上，軍用航空器進入他國防空識別區時，須事先提交飛行計畫並在進入時通報位置等資訊。

不過俄羅斯認為南韓設定的KADIZ無國際法依據，因此不承認韓國的管制權。另外，中國軍機進入的離於島上空，是韓、中兩國各自設立的防空識別區重疊空域。（編譯：楊啟芳）1141209