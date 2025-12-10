中俄9架軍機進入防空識別區 南韓提出抗議

針對中國與俄羅斯軍機進入南韓防空識別區(KADIZ)的事件，首爾當局今天(10日)表示，已向中、俄兩國代表提出抗議。

根據南韓聯合參謀本部指出，中國與俄羅斯共9架軍機9日上午10時左右進入東海及南海方向的南韓防空識別區，隨後離開，未侵犯領空。

防空識別區是各國基於空防需要而劃定的空域，範圍大於領空，目的在於及早識別接近本國領空的航空器。國際慣例上，軍用航空器進入他國防空識別區時，須事先提交飛行計畫並在進入時通報位置等資訊。

廣告 廣告

南韓軍方在中俄軍機進入防空識別區前就已識別，並出動空軍戰機因應。南韓國防部國際政策局局長李光錫(Lee Kwang-suk，音譯)表示：「我軍將繼續根據國際法，積極應對鄰國飛機在防空識別區內的活動。」

北京與莫斯科均稱此次飛行為演習的一部分。自2019年以來，中俄兩國已多次在未事先通知的情況下，以聯合演習為由派遣軍機進入南韓防空識別區。(編輯：許嘉芫)