中俄9架軍機闖入防空識別區，南韓空軍急派空軍戰機應對。（示意圖，取自維基百科Jerry Gunner from Lincoln, UK - 05-004 Ka-32T （HH-32） RoK）

南韓聯合參謀本部今（9）日指出，中國與俄羅斯共有9架軍機於今日上午進入南韓防空識別區（KADIZ）後又離開，不過沒有侵犯領空，南韓軍方在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，今天上午10時有7架羅斯軍機、2架中國軍機，先後進入南韓東部和南部防識區之後離開。不過，上述軍機並沒有進入南韓領空。

南韓軍方指出，在中俄軍機進入防識區之前，便已探測到動向，所以出動空軍戰機採取戰術措施，藉此防範突發情況。據了解，今天進入防識區有包含中俄的轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正進行中俄聯合軍演，停留大約1小時。

南韓聯合參謀本部負責人說，俄羅斯方的軍機，是進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國方的軍機則是進入南部的離於島上空防識區，雙方的軍機之後在對馬島上空會合。

