中俄9軍機進防空識別區！韓國戰機緊急升空

[NOWnews今日新聞] 《韓聯社》報導，中國、俄羅斯今（9）日共有9架軍機，進入韓國東部、南部海域上空的防空識別區，韓國也緊急出動空軍戰機採取戰術措施。

《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部今表示，上午10時許，7架俄羅斯軍機和2架中國軍機，先後進入韓國東部和南部防空識別區（KADIZ）隨後離開，並未進入韓國領空。中俄軍機包括轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正在參加中俄聯合軍演。據悉，中俄軍機在韓國防識區停留約1小時。

韓國軍方表示，韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況

聯參負責人表示，俄羅斯軍機進入東部的鬱陵島和獨島上空的防空識別區，中國軍機則進入南部的離於島（蘇岩礁）上空防識區，之後兩國軍機在對馬島上空會合。中俄軍機通常每年一至兩次在韓半島附近空域進行聯合軍演。

軍方負責人表示，韓國與俄羅斯兩國海軍設有熱線電話，韓方撥打電話詢問相關情況時，俄方回應稱正在進行常規訓練，俄方不會進入韓方領空。而韓中兩軍沒有熱線，未能詢問中方情況。中方軍機進入的離於島上空為韓中防識區重疊區域，中方飛機每年約有90至100次進入該區域。

國際慣例上，進入他國防空識別區的軍用航空器應事先提交飛行計畫，並在進入時通報位置等資訊。但俄羅斯認為韓國設定的防空識別區缺乏國際法依據，不承認韓國管制權。中國軍機進入的離於島上空，則是雙方各自設定的防空識別區重疊空域。

